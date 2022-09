Imprudencia causa otro triple accidente en carretera a Bahía Kino

De nuevo el exceso de velocidad con el que circulan en la carretera 100 que lleva a Bahía de Kino fue la causa para generar un accidente que dejó ocho personas lesionadas luego de que una camioneta tipo Van de transporte de jornaleros agrícolas impactó por alcance a otra unidad SUV y ésta a su vez golpeó un auto compacto.

Cabe señalar que debido a las condiciones en que quedaron las unidades Jeep Cherokee impactado por alcance por la vagoneta y el auto compacto contra la que se impactó la segunda unidad golpeada, se especulaba que podría haber víctimas fatales, por suerte no fue así.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Tránsito Municipal, ninguna de las ocho personas heridas está en estado de gravedad y entre éstas tenemos entendido está el chofer de la vagoneta señalado como responsable.

Lamentablemente, las empresas continúan utilizando este tipo de unidades para mover a su personal, en muchas de las ocasiones sobrecargándolas y en ocasiones sin otorgar el debido descanso a los conductores, aunque ello no justifica que conduzcan sin la debida prevención y sobre todo sin respetar los límites de velocidad.

Seguramente de nuevo saldrán las voces exigiendo la ampliación de la rúa, a lo cual ya se comprometió el gobernador Alfonso Durazo y creo que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo lo vemos difícil porque no se ha logrado terminar ni la carretera federal conocida como Cuatro Carriles que es paso de vehículos que van a Estados Unidos y mueven millones de pesos en mercancía, quien sabe si se logre extender estos 100 kilómetros que si bien llevan a una zona agrícola y turística no tiene el mismo volumen que la federal.

Cabe aclarar que no importa cuántos carriles tenga una carretera ni las condiciones en que se encuentre, si el conductor no es precavido y responsable continuarán ocurriendo este tipo de hechos lamentables.

México parece candil de la calle y oscuridad de su casa

Es innegable que en México se está viviendo una guerra en la que el ciudadano común, como usted y como yo, llevamos la de perder, porque quedamos en medio y con enorme riesgo de hasta perder la vida, como ya ha ocurrido por estar en el sitio y hora equivocada, sin embargo, la autoridad hace como que no ve y entre los abrazos y no balazos, o se están matando entre ellos, no sabe uno ni a quien irle.

Tan solo en las últimas 24 horas en Sonora mataron a siete personas, entre ellas un agente de la Policía Municipal de Empalme, en Cajeme fueron cuando menos tres, uno con enorme saña y en Caborca, Nogales, Hermosillo hubo una víctima hasta el momento de hacer esta entrega, por lo que la cifra podría aumentar.

La cuestión es que la participación del secretario de Relaciones Exteriores en la ONU, Marcelo Ebrad, llamó mi atención porque propone una estrategia para pacificar la situación entre Rusia y Ucrania, la cual de entrada fue rechazada por el país invadido por los rusos, y sin embargo, en México tenemos otra guerra que no se voltea a ver.

Como decía mi abuela “son candil de la calle y oscuridad de la casa”, porque habría que buscar solución a los innumerables problemas internos que nos aquejan como país y después, una vez resueltos, volver la vista al exterior y entonces sí, con la voz completa señalar y proponer soluciones.

Correo electrónico [email protected]