Inseguridad galopante cobra vida de empleados de la CFE

Que desesperante la escalada de violencia en Sonora en donde abundan las buenas intenciones para atacar al crimen organizado, pero solo quedan en eso y mientras, los delincuentes siguen haciendo de las suyas, enlutando a familias a lo largo y ancho de la entidad.

Ni siquiera puedo imaginar cómo se encuentran los familiares de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron asesinados arteramente por delincuentes cuando hacían su trabajo en un camino de Soyopa, en la zona serrana.

¿Qué les hacían a los delincuentes? Nada, ¿por qué los asesinaron? Porque pueden, porque no pasa nada, porque impera la impunidad, simple y sencillamente por eso.

Decía mi abuela que nadie tiene la vida comprada, que todos tenemos una fecha en la que llegamos a la rayita, sin embargo, imagínese salir a trabajar en labores que si bien son de riesgo, porque el manejo de electricidad lo es, pero entregar la vida no por un accidente laboral, sino porque la delincuencia lo decidió.

Lamentablemente, cada día los maleantes se adueñan de más terreno y aunque la autoridad no lo admita, es un secreto a voces que hay zonas en la sierra y en cualquier comunidad rural, en donde son dueños de los caminos y si no autorizan simple y sencillamente no se puede transitar o realizar determinadas actividades, en pocas palabras, la población es rehén de estos delincuentes y la autoridad vuelve la vista a otro lado.

Acertada decisión de alcalde de Empalme de suspender fiestas del Grito

Y ya que hablamos de inseguridad, Empalme ha sido de los municipios en donde en las últimas semanas se ha recrudecido la violencia y como comentábamos en la entrega anterior, el lunes inició con la ejecución de un comandante con más de tres décadas en la Policía Municipal.

Ante ese panorama, el alcalde Luis Fuentes Aguilar no la pensó mucho y decidió suspender los festejos relativos a la ceremonia del Grito de Independencia, porque el municipio está de luto ante los constantes hechos violentos.

Además, el municipio rielero también sufrió en semanas recientes los embates de la naturaleza con las constantes lluvias, porque hay familias que se quedaron con lo que traían puesto y no está el ánimo para festejos.

Para colmo, todavía para estos días se esperan más lluvias y posiblemente los delincuentes sigan haciendo de las suyas, así que el edil decidió cortar por lo sano y enfocarse en lo prioritario que es rescatar al municipio para dar paz a las familias… Ojalá que lo logre…

Urge se amplíe fecha para regularizar autos extranjeros

Ante la proximidad de la fecha para concluir con el proceso de regularización de autos de procedencia extranjera existe desesperación entre dueños de este tipo de unidades ante la imposibilidad de obtener un turno y no porque se haya dejado para última hora, como buen mexicano, sino porque a lo largo de éste la plataforma ha fallado constantemente.

De tal suerte que a unos días de que culmine el periodo de regularización ven con desesperación que al menos para Hermosillo no hay turnos disponibles y algunos “suertudos” han logrado obtenerlo en Navojoa, como si la población estuviera a la vuelta de la esquina.

Creo que el gobierno federal debería de ampliar el periodo de inscripción al menos para reponer las semanas que la plataforma estuvo caída y no pudieron agendar citas, porque de otra manera quedarán muy por debajo de las cifras estimada de regularización previstas.

