Genera euforia concierto de los Jonas Brothers en Monterrey

Los Jonas Brothers demostraron que siguen siendo muy queridos en Monterrey a pesar de postergar sus fechas en México de su Remember This Tour.

El trío conformado por los hermanos Kevin, Joe y Nick reunieron a 14 mil personas en el primero de los dos shows que ofrecerán en la Arena Monterrey.

El grupo arrancó a las 21:30 horas en medio de gritos ensordecedores del público, en su mayoría mujeres mayores de 18 años, dejando en claro que sus fans han crecido junto con ellos.

A diferencia de las presentaciones en Ciudad de México, las asistentes acudieron en pareja o grupo de amigas, y se vieron pocos padres de familia en el recinto.

“¡Hola, México!”, saludó Joe, quien a lo largo del concierto fue quien más interactuó con la audiencia.

“Cool”, “That’s Just the Way We Roll” y “Only Human” fueron parte de las primeras canciones del grupo, que tuvo como teloneros a Lasso y a Sitting on Stacy.

Cada vez que alguno tomaba la palabra, en especial Joe y Nick, las fans los ovacionaban y les declaraban su amor.

“Te amo, Nick”, fue el de los más frecuentes.

Kevin, por su parte permaneció sin hablar durante toda la velada.

El trío repitió la fórmula de repasar sus éxitos, desde su formación, su paso por Disney, su separación y reencuentro.

Esta nueva etapa les ha traído un nuevo brío, ya que anoche las canciones que Nick y Joe lanzaron en solitario no funcionaron igual que sus éxitos en conjunto.

“Jealous”, “Levels” y “Cake by the Ocean” no prendieron igual.

En “Fly with Me”, Jonas caminó por el escenario con una videocámara con la que grabó al público del área VIP de cancha y aprovechó para acercar su micrófono a la primera fila.

“Introducing Me”, “Gotta Found You” y “Goodnight and Goodbye” fueron las canciones sorpresas, ya que no estaban programados en el setlist de sus conciertos de la CDMX.

Una admiradora aprovechó para revelar el sexo de su bebé, pues Joe mostró una cartulina donde decía que la chica tendrá un niño.

El momento fue acompañado de una ola de aplausos.

“Burning Up”, “Stranger”, “I Believe”, “S.O.S”, “Paranoid” y “What a Man Gotta Do” fueron otros clásicos que los protagonistas de Camp Rock interpretaron.

El final, a las 23:00 horas, no pudo ser más enérgico a ritmo de las palmas de los asistentes con “Sucker”, el himno del reencuentro de la banda, que fue coreado por las regias.

Joe aprovechó para quedar en camiseta de tirantes, lo que alborotó a las admiradoras quienes agradecieron el gesto del cantante.

Al final, la bandera de México cayó sobre el escenario, y Nick, quien la vio primero, la tomó para cederla a Joe, quien se la llevó en su espalda a los bastidores.

Cuando las luces se apagaron, sólo se escuchó: “otra, otra”, que terminó con el encendido total del recinto.