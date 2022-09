Gana “Los Reyes del Mundo” la Concha de Oro en San Sebastián

Es la primera vez que una cinta colombiana gana el galardón más importante del certamen de la ciudad del norte de España

La película colombiana “Los Reyes del Mundo”, de la directora colombiana Laura Mora, ganó este sábado la Concha de Oro a la mejor película del 70 Festival de cine de San Sebastián.

Es la primera vez que una cinta colombiana gana el galardón más importante del certamen de la ciudad del norte de España.

Los Reyes del Mundo, segundo largometraje de Mora, trata sobre los jóvenes integrantes de una pandilla que vive en las calles de Medellín, que emprenden un viaje tan peligroso como onírico hacia una tierra prometida.

Los miembros de la pandilla son interpretados por actores no profesionales.

“Ha sido un esfuerzo enorme, fue una película muy difícil de hacer, llevamos años pedaleando con este casting absolutamente maravilloso, que nos ha enseñado todo sobre la vida, la belleza”, dijo Laura Mora al recoger el premio.

“Espero que esta película sirva para entablar un diálogo, para, ojalá, tener la posibilidad de pensar en un mundo más justo”, agregó la cineasta originaria de Medellín.

Mientras que el realizador japonés Genki Kawamura se alzó con la Concha de Plata a la mejor dirección por su película Hyakka.

“Esta historia se ha basado en la historia de mi abuela, entonces me gustaría agradecer a mi abuela, aunque en estos momentos ya no se encuentra con nosotros”, dijo Kawamura al recibir el premio.

Hyakka es una adaptación de una novela del propio Kawamura sobre una mujer que sufre de alzhéimer y la relación con su hijo.

La joven española Carla Quílez y el francés Paul Kircher fueron reconocidos con el premio a la mejor interpretación, que por segundo año consecutivo era único para no segregar por sexos, Quílez por su interpretación en La Maternal, mientras que Kircher lo logró por Le Lycéen.

Los premios fueron anunciados por el jurado en la gala de clausura del certamen, en el Kursaal, el teatro de convenciones de la ciudad del norte de España.

La película Tengo Sueños Eléctricos, de la directora costarricense Valentina Maurel, obtuvo el premio a la mejor película latinoamericana.

La cinta, sobre una familia atravesada por la violencia, competía en el apartado Horizontes, dedicado al cine latinoamericano, con otras once producciones o coproducciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y México.