Gana “El Canelo” en pelea de pocas emociones

Saúl Álvarez prometió salir a noquear y no lo consiguió. Conectó lo necesario para vencer por segunda ocasión al kazajo

Las emociones de las primeras dos peleas se las guardaron por muchos asaltos.” La Canelo”-Golovkin III no fue tan explosiva.

Saúl Álvarez (58-2-2, 39 KO’s) prometió salir a noquear y no lo consiguió. Conectó lo necesario para vencer por segunda ocasión al kazajo Gennady Golovkin (42-2-1, 37 KO’s) en la T-Mobile Arena de Las Vegas, pleito que cerró una trilogía que había dado 24 asaltos de adrenalina, y que tuvo 12 rounds esta noche de altibajos.

Tras 12 asaltos, los jueces vieron ganar al mexicano Saúl Álvarez por decisión unánime, y así retuvo los cetros Supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Dos tarjetas fueron 115-113 y una de 116-112.

La edad parece que le pesó al kazajo. Llegó con 40 años y fue de menos a más en el ring. Fue hasta el octavo asalto que comenzó a tirar golpes de poder y meter combinaciones.

“Fue una pelea difícil, es un peleador duro Golovkin y es fuerte”, dijo Saúl, quien reveló que tiene lastimada la mano izquierda y podría someterse a cirugía. “Necesito descansar, es lo que haré, que mi cuerpo descanse y veremos qué sigue”.

El plan era que el mexicano hiciera una tercera pelea a fines de año, pero eso tendrá que esperar. Y una revancha con Dmitry Bivol en 2023 dependerá de cómo se encuentre la mano izquierda y de que el ruso le gane al “Zurdo” Ramírez.

En el ring, la realidad es que ambos quedaron a deber. Golovkin se cuidó mucho. Fue lento y sin agresividad. Terminó de pie y con 20 millones de dólares en la bolsa, mientras que el tricolor no fue por la presa.

Las dos primeras habían sido en peso Mediano, y la tercera fue en Supermediano, una categoría que no le sentó al kazajo.

“El Canelo”, quien se metió 45 millones de dólares, hizo los puntos necesarios para llevarse asaltos, y por momentos se volvió tediosa la pelea. Como ajedrez, de mucha estrategia y sin emociones.

“Todo mundo sabe del nivel de Canelo”, dijo Golovkin, quien se llevó de Álvarez las palabras: “Gracias mi amigo por las tres peleas”.