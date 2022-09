Gana Cruz Azul femenil 1-0 a Mazatlán en la cancha de La Noria

Cruz Azul Femenil logró, a duras penas, vencer 1-0 a Mazatlán, equipo que está ubicado en el penúltimo lugar de la Liga MX Femenil, en duelo correspondiente a la Fecha 12 del torneo Apertura 2022.

A pesar de todas las facilidades defensivas otorgadas por Las Cañoneras, Cruz Azul no logró imponer condiciones que le permitieran obtener una victoria holgada, desperdiciando todo el primer tiempo del encuentro que tuvo tintes somníferos para la poca afición que se dio cita en La Noria.

Tuvo que llegar un autogol de la defensora María Fernanda Sandoval al minuto 65, para que las Cementeras lograran abrir el marcador; la desafortunada acción ocurrió después de una carrera por la banda y un centro al corazón del área de Karla Riley, quien ingresó al campo en el segundo tiempo para marcar diferencia.

Luego del gol en propia se desataron las reclamaciones de las futbolistas de Mazatlán, pues en el comienzo de la jugada, la jugadora de las cruzazulinas se encontraba en claro fuera de lugar, mismo que no fue marcado por la asistente número dos.

Para el segundo tiempo, las dirigidas por el entrenador Roberto Pérez se cansaron de fallar en el último toque al frente y de desperdiciar jugadas de gol, algunas que terminaron con tiros desviados o con atajadas de la arquera mazatleca Alondra Ubaldo, misma que se convirtió en figura durante el segundo periodo del encuentro.

Les falta contundencia

Con todo y la victoria, el estratega Roberto Pérez reconoció que a su equipo le falta mejorar, aunque destacó el orden a la defensiva.

“Lo que me ha gustado es el orden defensivo, hay mucho que mejorar, tenemos la tarea pendiente de la definición, hoy pudimos haber hecho tres o dos goles más, al final cuenta mucho los goles y tenemos que enfocarnos en eso, el torneo pasado nos quedamos fuera (de la Liguilla) por un gol y hoy tuvimos varias”, declaró en conferencia Pérez.

El panorama en el final del torneo para las Cementeras no luce prometedor, pues deberán enfrentar a clubes que se ubican en la parte de arriba de la table como Guadalajara, Pachuca o Monterrey, este último su rival en turno para la Fecha 13, por lo que el técnico azul sabe qué deben trabajar para obtener resultados favorables.

“Queremos ir a jugar a todos lados igual, proponer en todos los partidos y si mantenemos el orden defensivo tenemos nuestras posibilidades. Espero un partido muy difícil (vs. Rayadas) y veremos cuál es la propuesta que vamos a hacer, pero no es irnos a encerrar”, dijo Pérez.

El equipo de La Noria ha transmitido cierta irregularidad durante todo el campeonato y conseguir revertir esta situación será clave para que las cruzazulinas logren acceder a la lucha por el título.

“Hemos adolecido durante el torneo, pero en general el equipo está bien, veo un equipo muy sólido, me tiene tranquilo de cara al fin del torneo. Ser consistentes, no podemos tener altibajos, me parece que lo hemos tenido, en general el equipo tiene resultados positivos, queremos terminar bien para sumar los puntos necesarios para calificar”, finalizó el entrenador de Cruz Azul.

En tanto, José Madrigal, estratega de Mazatlán, se limitó a señalar que trabajará en mejorar el desempeño de sus dirigidas para que el proceso del equipo de resultados a futuro, aunque en estos momentos aparezcan en el penúltimo lugar.

“Tenemos que seguir fortaleciendo lo que ya hacemos bien y preparar el siguiente encuentro. Nos hemos concentrado en tener orden defensivo y queremos que las jugadoras entiendan lo que queremos, tenemos que ir poco a poco”, señaló Madrigal.