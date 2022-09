Fue Ana Bárbara “víctima” de la anorexia

La cantante reveló que sufrió un trastorno alimenticio y hoy en día se mantiene muy atenta para no volver a padecerlo

Aunque Ana Bárbara ha mantenido una carrera llena de éxitos y se mantiene vigente después de tantos años en la industria, no todo ha sido fácil para ella.

La cantante, de 51 años, sufrió un fuerte trastorno alimenticio desde niña. Así lo compartió en el programa Suelta la sopa, donde afirmó que no se avergüenza de hablar de ello.

“Yo lo tuve desde niña y sin saberlo. Yo lo supe años después de que estaba en medio de un huracán muy grave”.

La intérprete de “Bandido” reveló que todo empezó cuando participó en Miss México.

“Mi problema de trastorno empezó cuando participé en Miss México, no lo sabía, yo creía que hacer una dieta y comer lechuga no estaba mal, a mi psicólogo le decía que no quería comer, que no podía’.

Ana Bárbara afirmó que ya superó esa etapa de su vida, pero que siempre está atenta a las señales porque es muy fácil recaer en el trastorno alimenticio de la anorexia.

Finalmente, invitó a las personas que sufren de anorexia a que busquen ayuda y hablen del tema.