Experimenta Dua Lipa sismo en la CDMX en el Foro Sol

Después de su concierto en el Foro Sol, Dua Lipa acudió a un “after party” para celebrar el éxito de su concierto en la Ciudad de México, sin embargo, la cantante tuvo que interrumpir su festejo debido al sismo de magnitud 6.9 que se presentó la madrugada de este jueves.

La intérprete de “Break My Heart” acudió a una fiesta organizada por el diseñador Jean Paul Gaultier en el club nocturno LooLoo de la alcaldía Cuauhtémoc, la estrella estaba acompañada del diseñador Simon Porte Jacquemus, del actor español Arón Piper y algunos integrantes de su equipo.

Todo transcurría con normalidad, hasta que el sismo pausó la fiesta en el lugar, como consecuencia, las redes sociales se llenaron de vídeos de usuarios que asistieron al evento.

Las grabaciones fueron difundidas en redes sociales y en la cuenta de Twitter Dua Lipa México, donde se mostró la reacción de la también modelo durante el temblor con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Las imágenes muestran a la cantante desconcentrada pero tomando la situación con calma en compañía de sus amigos y equipo de seguridad. Previo al sismo, Dua Lipa se encontraba bailando y disfrutando del ambiente nocturno, según clips posteados por los asistentes.

Enloquece a 65 mil personas!

Un primer álbum que le valió calificaciones de promesa pop. Una manta de tela con su nombre como toda escenografía. Una posición de tercera línea en un festival, el Corona Capital, que esa jornada comandaban Green Day y Phoenix. Una compacta multitud de fans. Bailes tímidos y un puñado de éxitos.

Así fue, hace cinco años, el modesto debut musical en México de una británica de origen albano-kosovar que, vestida de amarillo, era coreada como Dua Lipa. La cantante volvió a pisar un escenario del País: el de un repleto y enloquecido Foro Sol.

El número 81 de los show de su tour mundial Future Nostalgia fue también el más grande de todos. 65 mil personas entraron en delirio al ver a la cantante con un body esmeralda y caminar de modelo gritar “Come On, Let’s Get Physical” (Vamos, pasemos a lo físico), línea de su éxito “Physical”. Sería el primero de un set de 19 temas.

“Buenas noches, Ciudad de México. Bienvenidos al Future Nostalgia tour. Bienvenidos a la fiesta”, gritó la chica de 27 años, en español, antes de lanzarse con su himno “New Rules“. Al público lo derritió su esfuerzo con el idioma.

“Gracias, te quiero muchísimo, México”, coqueteó Dua Lipa con sus fans.