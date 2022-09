Exhortan a prevenir el suicidio

Es la segunda causa principal de defunción en el grupo de 15 a 29 años; se registra una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo

Especialistas de la Secretaría de Salud recordó a la población que el suicidio es prevenible, por ello hizo un llamado a que todas las familias estén atentas ante señales de alarma.

La institución médica, a través de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Dgsma), señaló que las personas con intenciones suicidas lo manifiestan, ya sea de manera verbal o no verbal.

Las expresiones verbales, agregó, pueden ser depresión con o sin llanto frecuente, ya que se estima que el 80 por ciento de las personas que se suicidan estaban deprimidas; verbalizar un método planificado de suicidio, ya que en ocasiones las personas con intentos suicidas dicen que son un estorbo para sus familias, que no deberían vivir, solo por citar algunos ejemplos.

Las expresiones no verbales pueden ser sentimientos de desesperanza y de que las circunstancias no cambiarán; cese del sufrimiento y calma luego de una fase de agitación; cerrar asuntos, regalar posesiones más preciadas o despedirse; beber alcohol en cantidades que normalmente no se consumen.

Ante esto, la Dirección General de Salud Mental y Adicciones mantiene su apoyo para aquellas personas que requieran atención psicológica y psiquiátrica, mediante el número de emergencia 911, donde profesionales de la dirección reciben llamadas para guiar, apoyar y dar seguimiento a intentos suicidas, depresión, ansiedad, entre otros.