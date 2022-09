Estrena Taylor Swift el cortometraje All Too Well

La artista realizó el corto que financió y en el que plasmó las imágenes que tiene en s mente cuando piensa en una historia. Es protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien

Al debutar como directora de cine, Taylor Swift estrenó el cortometraje All Too Well, una romántica historia que ya había llevado a la música.

“Poder estrenar el corto en el Festival de Cine de Tribeca fue algo muy especial. Lo habíamos filmado todo en secreto, sin que nadie pudiera saber lo que estábamos haciendo. Usamos mensajes en código donde sólo ciertas personas sabían que íbamos a presentar algo tan extraño como lo que hicimos”, confesó la artista estadunidense de 32 años.

Pero ¿cómo se dio la transformación de Taylor Swift la cantante para convertirse en directora?

“Tuve la fortuna de haber filmado videos musicales desde que tenía 15 años.

Siempre fui muy curiosa, tratando de ver y aprender, absorbiendo todo lo que podía. Al principio, había empezado a editar algunos videos musicales. Después empecé a escribir diferentes ideas que yo quería en los videos, sólo porque el aspecto visual de mi música siempre lo sentí como una extensión natural de la historia al momento de componer.

“Tenía las imágenes en mi mente, a medida que escribía la letra y terminé dirigiendo los videos de mis canciones en 2019, con la canción The Man”, recordó.

“Puedo decir que para mí, filmar un video musical es muy natural, por ser la extensión de la composición musical al poder plantear las imágenes que visualizo al cantar. Es como si pudiera dibujar lo que tengo en mi cabeza, incluso con lujo de detalles para unir las piezas de un rompecabezas que siempre es diferente con cada canción.”, enfatizó.

Con más de 70 millones de vistas de sus temas en YouTube, sin música y en completo silencio, el cortometraje All Too Well comienza con un fondo negro y una clásica frase latina de Pablo Neruda.

Luego comienza la historia, con el fondo musical de la verdadera canción que ella había compuesto con el mismo título del cortometraje. Por momentos pareceun videoclip de MTV, pero la letra se torna como el fiel relato del romance de dos jóvenes, interpretados por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien.

Una pausa musical da pie al drama de la historia cinematográfica, en la que como directora destaca las actuaciones detrás de las discusiones o una posible reconciliación, con un ritmo de cine. La música, por un momento vuelve a ser la protagonista, pero la sorpresa llega al final, cuando la historia se adelanta en el tiempo, 13 años después, con la aparición de Taylor

Swift como la protagonista del cortometraje, detrás del personaje de una escritora, presentando el drama de aquella misma historia suya, en un libro, en vez de una

Taylor Swift, quien tiene diez álbumes musicales en su carrera, compartió su punto de vista sobre las pocas directoras mujeres que hay en el cine.