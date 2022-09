Estará Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl en Phoenix, Arizona

La cantante publicó una imagen con un balón de futbol americano en su cuenta de Instagram lo que dio pie a pensar que ella será quien ofrezca el espectáculo

Después del reporte sobre el rechazo de Taylor Swift a ser la encargada del show de medio tiempo en el Super Bowl, el portal TMZ dio a conocer que la siguiente opción para esta labor será Rihanna.

Este fin de semana se desataron las especulaciones sobre las estrellas que podrían ser elegidas para el Halftime Show por el nuevo patrocinador, Apple Music, luego de que se revelara en medios que la intérprete de “Shake It Off” se negara debido a que está enfocada en la regrabación de su música.

Tras la noticia, el sitio estadounidense reportó la posibilidad de que Rihanna sea la titular de este evento. De acuerdo con la información, la intérprete de “Diamonds” ya estaba en pláticas con los organizadores de la NFL.

El reporte mencionó haber obtenido el dato directo de presuntas fuentes cercanas a la cantante. Posteriormente, The Hollywood Reporter confirmó a la intéprete de “Work” como la estrella que encabezará el acto durante el evento deportivo.

Algunas de las ventajas que pusieron a Rihanna como la favorita para el show del medio tiempo son que ella es una artista de la agencia de entretenimiento de Jay Z, Roc Nation, también encargada de organizar este número musical. Asimismo, su regreso a la música podría quedar marcado con este evento.

Cabe destacar que Rihanna ya había sido buscada en 2019 para encabezar el Halftime del Super Bowl 2020, pero ella se negó a modo de acto de solidaridad con el ex mariscal Colin Kaepernick, quien en 2016 se hincó durante el himno de los Estados Unidos a modo de exigir justicia racial.

Este domingo, Rihanna publicó una imagen con un balón de fútbol americano en su cuenta de Instagram (@badgalriri) como la confirmación de su acto en el Halftime del Super Bowl 2023.

Según información de The Hollywood Reporter, el acto musical de Rihanna se llevará a cabo el 12 de febrero de 2023 en Phoenix, Arizona durante la edición LVII del Super Bowl.