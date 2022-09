Están en calidad de indigencia más de mil personas en Hermosillo

De acuerdo a datos del DIF Municipal, el 80 por ciento de los indigentes tienen algún tipo de adicción, y el resto problemas de salud mental

La presencia de personas en condición de calle persiste en la capital de Sonora, a quienes se les puede ver durmiendo en el suelo en los parques públicos, camellones e incluso, deambulando por las calles del Centro de la ciudad.

Son una gran cantidad de personas que viven en estas condiciones, una parte son locales, y otros son migrantes que intentaron cruzar la frontera hacia el país vecino en busca de una mejor vida pero no lo lograron, y al no tener dinero para retornar a sus lugares de origen, se quedan estancados en esta ciudad y viviendo en condición de indigencia.

Aunque hay instancias que les brindan ayuda a esta población vulnerable para que puedan asearse o regresar a sus estados de origen, el padrón no disminuye ya que diariamente llegan personas a la ciudad procedentes de otras partes del país en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.

Sin embargo, muchos de ellos terminan viviendo en las calles, expuestos a las condiciones climatológicas, enfermedades por la falta de higiene y el hambre e incluso, a la inseguridad, ya que es común que entre ellos mismos se roben las pocas pertenencias que llevan consigo, como el calzado y la ropa.

Se estima que el padrón de personas en condición de calle en Hermosillo asciende a más de mil personas, en su mayoría hombres, de acuerdo a datos del DIF Municipal, de los cuales el 80 por ciento tienen algún tipo de adicción, y el resto problemas de salud mental.