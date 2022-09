Es Kate del Castillo mujer “armas tomar”

En “Armas de Mujer”, la nueva comedia oscura de ocho episodios que se estrena este mes por HBO Max, también participan Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio

Eran “las esposas de los malos” y cuando estos son aprehendidos y encerrados, las mujeres deberán despojarse de sus diferencias y miedos para sobrevivir en una jungla plagada de matones y narcotraficantes, además de sus propias inseguridades.

” Armas de Mujer”, la nueva comedia oscura de ocho episodios que se estrena este mes por HBO Max, es protagonizada por Kate del Castillo (Ángela),

Roselyn Sánchez (Sofía), Sylvia Sáenz (Viri) y Jeimy Osorio (Esme).

“Me fascina el proyecto porque estamos presentando un humor que el latinoamericano no acostumbra tanto en este formato, que es el ‘dark comedy’… con mujeres que son muy contrastantes en forma de ser, en modos, en ideales, pero se unen porque no les queda de otra.

“Y se dan una serie de situaciones que al final del último episodio te dicen: ‘¡Órale, no lo veíamos venir!'”, contó Kate del Castillo en entrevista virtual.

Estas mujeres vivían de apariencias e ignoraban los negocios de los hombres que las mantenían y les proveían de los lujos.

Entre ellas se creó un odio exacerbado por las rivalidades y falsas complicidades, fabricadas o verídicas, de sus esposos.

“Hay un poco de fantasía porque obviamente si es una mujer que está casada con un narco, creo que no puede no saber a qué se dedica su marido, pero tiene un poco de fantasía para darle ese halo de misterio.

“Al público de Latinoamérica le encanta el tema del narco porque representa mucha curiosidad, mucha veracidad, el otro lado de lo que sale en las noticias. Y por ahí vamos, pero no todo es eso, es la resistencia de cuatro mujeres, la unidad, la prueba de lo que es la amistad”, puntualizó Roselyn Sánchez.