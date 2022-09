Debe investigarse a fondo causas del incendio en el Cereso Uno

No se sabe aún qué provocó el incendio en el taller de carpintería del Centro de Readaptación Social (Cereso) número Uno de Hermosillo, ocurridoo el pasado miércoles a eso de las 17:45 horas…En el penal había 364 internas que fueron protegidas y llevadas a un lugar seguro. Las autoridades estatales informaron que no hubo personas fallecidas, solo seis intoxicadas por humo y a 14 con cuadros leves. Todas se encuentran bien de salud.

Las autoridades deben de investigar las causas que provocaron el incendio, para saber si este fue provocado, porque no es normal que se registre un siniestro de esta naturaleza en un penal. Solo se informó que será Protección Civil la quien realice la investigación, pero, creo, que deberían de ser personas expertas en este tipo incidentes. El incendio afectó a internos, mujeres y hombres, porque el penal femenil se encuentra en áreas del penal varonil, solo los separa una pared.

No vaya a ser que se trate de un atentado y que las autoridades lo estén viendo como un incendio común y corriente, como suceden a diario en la entidad. Podrían ser muchas las causas, pero vale más que esto no los digan personas expertas, por la seguridad de las internas e internos y la tranquilidad de sus familiares. Afortunadamente solo hubo daños materiales y, hasta el momento no se ha informado si hubo fuga de alguna interna. Todo puede suceder en un hecho así.

Esperemos que en los próximos días el Gobernador Alfonso Durazo Montaño de a conocer las causas del siniestro, o el director de los penales en Sonora, un señor de nombre y apellido muy raro, quién sabe de dónde lo sacaría el mandatario sonorense. Creo que se llama Nicollino Cangiamilla…Es la primera vez que escucho este nombre, siendo funcionario estatal. Es que en el gobierno de Durazo solo él habla, al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrega Toño Astiazarán pavimentación en colonia Miguel Hidalgo

Como un logro consideraron familias de la colonia Miguel Hidalgo la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Mesa del Seri que el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán entregó con una inversión de 5 millones 28 mil pesos. Acompañado de Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), reconoció la perseverancia de residentes que durante años solicitaron la mencionada obra que contempla mil 842 metros cuadrados de carpeta asfáltica y construcción de banquetas de concreto.

“Me motiva mucho estar aquí, quiero felicitarlas y felicitarlos, no solamente por el hecho de recibir una nueva calle, que, por supuesto es muy bueno, pero sobre todo por su perseverancia, por no dejar de creer y por seguir luchando para tener calle como la que queremos y la que nos merecemos”, agregó.

A nombre de las familias beneficiadas, la vecina Ramona Miranda Losa agradeció al Presidente Municipal por atender esta petición que constantemente hicieron llegar a autoridades de diferentes niveles de gobierno y que hoy culmina el anhelo de quienes residen en dicho tramo, ubicado entre el bulevar Solidaridad y Margarita Maza de Juárez.

“Estoy representando a toda esta gente, dando mil gracias porque es un gran logro para nosotros que hemos estado luchando, tocando puertas, ventanas, gritando y haciendo lo que se pudo. Es un trabajo bien hecho. Invito a los vecinos a mantener la calle limpia”, expresó.

La Coordinadora de Cidue presentó los detalles técnicos de esta obra que incluye nueva tubería para drenaje sanitario que solucionará de fondo los problemas que las familias presentaron en la vialidad, obra que se suma a las 23 que actualmente lleva a cabo el Ayuntamiento de Hermosillo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

