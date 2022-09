Alerta en Sonora por hechos de violencia

Los hechos violentos registrados en Sonora en los últimos días han llenado las páginas de los diarios y los tiempos en los medios electrónicos (radio, tv, internet), sin embargo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, no le da la importancia que se requiere. Secuestros, asaltos a mano armada, ejecuciones, son casos que se registran a diario en la entidad.

El secuestro de un empresario en Hermosillo y los asesinatos de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la carretera Hermosillo-Yécora vinieron a encender la alerta.

Esto solo por citar dos casos, pero de hecho hubo más violencia en otros municipios de la entidad el pasado fin de semana y al inicio de esta, pero en ocasiones no se dan a conocer a los medios de comunicación por parte de las autoridades…

Muchos de estos ni siquiera se lo comunican al gobernador Durazo Montaño y este se informa a través de las redes sociales y de comentarios de la ciudadanía. El mandatario declaró que el secuestro del pasado lunes de un empresario restaurantero era el primero que se ha registrado en su administración, cosa que no es cierto.

Lo que pasa que muchos no se reportan, de hecho, el fin de semana hubo tres, por lo que no solamente más patrullas y más policías vendrán acabar con la violencia. La situación está difícil en Sonora, hay mucho desempleo y los empleos que hay son mal pagados.

Mucha gente está desocupada y sale de sus casas todos los días en busca de empleo, no logrando colocarse en ninguna empresa, menos en los gobiernos federal, estatal y municipal. Los gobernantes todos los días hacen declaraciones, pero esto no soluciona en nada las necesidades de las familias.

El desempleo que sufre Sonora provoca desesperación en las familias

Hay muchas personas, mujeres y hombres, preparadas y con estudios universitarios que no encuentra un trabajo, “ni de lo que sea”, porque las empresas fueron castigadas fuertemente por casi dos años de la pandemia del Covid-19 y todavía no se recuperan.

Los gobiernos, creo, no están haciendo lo suficiente para facilitar la creación de más fuentes de trabajo. Esto provoca desesperación entre las familias, cuando el papá o la mamá, después salir en busca de empleo regresa a su casa con las manos vacías y sin darle una buena noticia a sus hijos.

Esta situación es dura, señor gobernador, terminó su primer año de gobierno y no ha habido cambios importantes, solo muchas declaraciones futuristas. Todos los días hace declaraciones, pero nada que mejore la situación económica de miles de familias sonorenses.

Con declaraciones no se resuelven los problemas de pobreza, ni se acaba el hambre, principalmente de muchos niños que no asisten a las escuelas porque sus padres no tienen dinero para hacerles un buen desayuno, menos para lo demás, como la compra de cuadernos y demás útiles escolares…Esto sí es muy feo.

Para los gobernantes todo está muy bonito y no hace falta nada, pero la realidad es otra, son miles de familias que no tienen nada que llevarse a la boca, cuando los niños nada más piden…

Creo que están fallando los programas de asistencia social, porque no todo es dinero, es necesarios más atención a las familias sonorenses, más aquellas que no cuentan con trabajo y que la están pasando muy “negras”…Las declaraciones en los medios de comunicación y los aplausos que retumban en la televisión cuando la autoridad dice algo, no ayuda en nada.

Esto, no es grilla, es la situación real por la que están pasando las familias sonorenses y que a lo mejor sus funcionarios no se lo reportan…

A los sonorense, , no les gusta que les regalen nada, solo quieren una oportunidad de trabajo para poder sacar adelante a sus familias, a sus hijos. A las autoridades estatales les hace falta “un baño de pueblo”, para que conozca la realidad de los sonorenses…

Llama SMN a extremar precauciones por “Kay” en el sur de Sonora

Mediante videoconferencia, la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón, pronosticó que el huracán “Kay” podría traer lluvias fuertes para el sur de Sonora, por lo que pidió a la población y embarcaciones marítimas a extremar precauciones los próximos días.

Comentó que este fenómeno se encuentra frente a las costas de Jalisco, mismo que se continuará desplazando hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora, con bandas nubosas que podrían alcanzar y provocar lluvias y vientos en el sur de Sonora. Detalló que por el momento presenta vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de 165 kilómetros por hora.

Manifestó que el fenómeno impactaría la costa occidental de Baja California Sur, donde se espera que continúe intensificándose y alcance la noche del martes, la categoría de huracán 2, con vientos de 154 a 177 kilómetros por hora. No descartó que “Kay” alcancé la categoría 3, con vientos de 178 a 208 kilómetros por hora, durante el próximo miércoles, siendo Baja California Sur la zona de mayor impacto.

Durante su recorrido, “Kay” podría provocar lluvias fuertes en las costas de Sonora, así como vientos de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros. Hizo un llamado a la población, puertos y embarcaciones marítimas, a extremar precauciones durante el paso de este fenómeno, desde este miércoles y hasta el próximo sábado.

Alejandra Méndez Girón, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó además lluvias acumuladas del 6 al 10 de septiembre, de 75 a 150 milímetros, en todo el estado de Sonora…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

