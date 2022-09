Podría romperse la alianza PAN, PRI y PRD por problemas al interior del tricolor

Mientras que el partido Morena trae en campaña a tres precandidatos a la presidencia de la república, los otros partidos, PAN, PRI, PRD y demás, no mencionan a nadie. No se esperan candidatos independientes de estos tres partidos, sino formar una alianza para combatir al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue siendo dueño y dirigente nacional Morena. El presidente no ha dejado de violar las leyes, porque sus “chicharrones nomás truenas”.

Los partidos de oposición a Morena ya deberían de mencionar a posibles candidatos a la presidencia, por separados o unidos, para que se sintiera un contrapeso. El que más suena es el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, que en lo personal se me hace muy “verde” todavía para ocupar un cargo público de esa envergadura, en caso de ganar y, en caso de perder, sería su tumba política. Creo que le hace falta madurez, aunque puede tener capacidad y talento.

Los partidos de oposición deben de postular a un candidato que no ande en boca de todos, podría ser un empresario con buena imagen, olvidándose de los mismos sonantes de siempre. Será difícil ganarle a Morena, pero no imposible. En lo más seguro existe el riesgo y el presidente López Obrador está seguro de que los reemplazará el candidato de su partido…Creo sinceramente que la alianza PAN, PRI y PRD, con un buen candidato podría derrotar al candidato de Morena.

En política todo puede suceder, solo es cuestión de que los partidos postulen a buenos candidatos que le llevan votos al candidato presidencial y no al revés. Por lo general el candidato a la presidencia de la república es el que le lleva votos a los demás candidatos a gobernador, diputados federales y locales y, alcaldes. Es cuestión de buenas estrategias política por parte de los dirigentes de los partidos opositores…Se debe de trabajar desde ya para seleccionar a sus candidatos.

Hasta ahora el PAN nacional ha trabajado bien, sin muchas declaraciones, al igual que el PRD, pero el PRI está enfrentando problemas que es urgente los resuelva, porque se podría deshacer la alianza que se tiene estructurada por problemas de grupos al interior del tricolor…Los priistas tienen capacidad para reagruparse y superar sus diferencias. Es un partido que cuenta con gente madura que primero está el partido que los intereses de grupos… Ya verán que sí.

Entrega IMSS en Sonora nuevas ambulancias

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Sonora fortalece los servicios de salud en el estado al incorporar cinco nuevas ambulancias al parque vehicular, las cuales permitirán garantizar los traslados de pacientes y sus acompañantes. La titular del IMSS en la entidad, María de Lourdes Díaz Espinosa, fue la encargada de dar el banderazo oficial de la puesta en función de estas ambulancias que brindarán su servicio en diversos hospitales y unidades médicas.

“La atención que brinda el IMSS es esencial, el traslado programado y ordinario de pacientes es de los servicios médicos más importantes, con estas ambulancias le otorgamos a los operadores las herramientas para otorgar una atención con calidad y calidez a nuestros derechohabientes”, destacó.

Enrique Ibarra Lugo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección XIII, resaltó que la entrega de estas ambulancias es una prueba del trabajo conjunto que realizan con el instituto, el cual avanza y se fortalece para cumplir los compromisos con los derechohabientes.

Estas ambulancias serán destinadas al Hospital General de Zona (HGZ) No. 5, de Nogales, al HGZ No, 14, de Hermosillo, al HGZ No. 4, de Guaymas, al Hospital General de SubZona (HGSZ) No, 7, de Huatabampo, y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 21, de Magdalena.

Brindará DIF Hermosillo servicios médicos a familias del sur de la ciudad

Familias del sur de Hermosillo que requieren atención médica podrán recibir los servicios de la Clínica Móvil este martes 6 de septiembre en la colonia Altares y jueves 8 en Villas del Sur, como parte del programa CRECES en Salud de DIF Municipal. La directora de la dependencia, Isela Montes de Oca, detalló que este martes estarán presentes en CIF Altares ubicado en bulevar López Riesgo y bulevar Musaro, mientras que el jueves 8 de septiembre se instalarán en bulevar Santa Clara frente a Cerrada Villa Hidalgo de la colonia Villas del Sur.

A partir de las 9:00 de la mañana, hasta las 2:00 de la tarde, se ofrecerán consultas de medicina general, dental y toma de muestra de papanicolau, los servicios que la Clínica itinerante tiene para las familias del sector. El servicio es gratuito, con personal y equipo para atender a las personas interesadas y se estiman alrededor de 100 consultas en cada visita… Hasta aquí los comentarios, regreso mañana con el favor de Dios…