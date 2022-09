No se sabe aún el futuro del PRI Sonora; podría desaparecer por falta de militantes

No se sabe cuál será el futuro del PRI Sonora, desde que se quedó sin dirigencia por la forma irregular en que asumiera el cargo Onésimo Aguilera e Iris Sánchez, quienes tuvieron que salir por piernas y ahora se espera que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tome una decisión sobre si habrá elecciones o no, ya que se podría nombrar a un interino que sustituya al delegado.

La militancia no haya qué hacer y lo más seguro es que busquen otro partido, que podría ser Morena, PAN, MC o PRD…Morena le está abriendo las puertas a todos los exmilitantes priistas y, MC a sus dirigentes… Esto significa que el ex invencible quedaría desmembrado y con muchas posibilidades de desaparecer…La dirigencia nacional priista debe de “parar oreja” y analizar el caso de Sonora, ya que por no querer practicar la democracia podrían quedan fuera de las elecciones.

Aunque el PRI nunca ha sido un partido democrático en lo interno para nombrar a sus dirigentes, ahora la militancia exige que la próxima dirigencia sea electa con el voto de los priistas, o con la votación de la ciudadanía en general, que sería muy riesgoso. La dirigencia nacional debe de tomar una decisión, pero ya, porque la situación no aguanta más y al delegado especial no se le ven ganas. La decisión la tienen que tomar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Sería muy lamentable que el PRI se quedará sin militantes, aunque todavía siguen firmes los exgobernadores Samuel Ocaña García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Armando López Nogales y Eduardo Bours Castelo…Lamentablemente la dirigencia nacional priista expulsó de las filas tricolores a la exgobernadora Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, una priista de hueso tricolor, nada más porque aceptó un puesto de gobierno dentro de la administración federal de AMLO.

Claudia, aceptó ser Cónsul del Gobierno Mexicano en Barcelona, España, por lo que sus enemigos políticos priista la grillaron a más no poder hasta que el CEN del PRI tomó la decisión de expulsarla. La exgobernadora no se fue a Morena, ni al PRD, ni a MC, ni al PAN, no, se fue a ocupar un puesto de Gobierno…Dejaron ir un “buen cuadro”, como dicen los priistas, por grillas internas. Ahora, no veo a quién podría ser el próximo candidato del PRI a la presidencia de la república.

Los priistas tendrán que buscar unirse a otros partidos para postular a un candidato en común, cuando en años anteriores lo que sobraban eran candidatos en el tricolor…Es que las mentes de los dirigentes cambian y en lugar conservar a sus militantes, los dejan ir…Con el problema de división que se traen en el PRI Sonora, muchos fieles militantes abandonarán las filas para irse a otros partidos o, simplemente dejarán la política y se irán decepcionados, qué lamentable.

De ahora en adelante la ciudadanía con su voto dirá qué obras urgen más en sus colonias

Muy buena idea del presiente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, en donde por votación los vecinos de las colonias decidirán qué obras son más necesarias para construirse. En las colonias se instalaron casillas de votación en donde más de 20 mil personas con su voto señalaron lo más urgente y necesario que se construya dentro del programa Creces… Este lunes se darán a conocer los resultados de este ejercicio que por primera vez le permite a la ciudadanía seleccionar las obras de sus preferencias…Por lo general, las autoridades deciden, ahora ya no.

Todo esto se hace con seriedad, en donde la votación es coordinada por Instituto Estatal Electoral (IEE) y se establece como una acción de participación ciudadana, que la intención es que se repita cada año, al menos en el trienio de Astiazarán Gutiérrez…De acuerdo con la convocatoria que se publicó, los resultados deberán darse a conocer el 07 de septiembre. Sin embargo, dijo el alcalde, ha pedido al director de Participación Ciudadana, que se coordine con el IEE para ver si es posible que el mismo lunes se den a conocer los resultados. Toño se veía feliz por la confianza de la gente.

Despiden con cariño al comunicador Sergio Romano Muñoz y Sandoval

Emotiva y a la vez triste la despedida del compañero periodista Sergio Romano Muñoz y Sandoval, en la misa que se celebró el pasado sábado en la Catedral de Hermosillo, oficiada por el arzobispo, doctor Ruy Rendón Leal, quién elevó las oraciones por el eterno descanso del comunicador y una pronta resignación para su familia… Sergio falleció al no poderle ganarle la batalla al terrible mal del Covid-19.

Los restos de Sergio llegaron a la Catedral a eso de las 14:00 horas y fueron recibidos por familiares y amigos que lo esperaban…Antes lo llevaron al Canal de Televisión Telemax, en donde laboró por muchos años, rindiéndole un homenaje y realizando guardas de honor, en donde se le recordó con mucho cariño…Descanse en paz el buen amigo, que dejó un espacio muy difícil de llenar…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

