Devuelve Buschmann pelota de jonrón de Judge

Y es “regañado” por su esposa; La bola ya está en manos de los Yanquis; dicha pelota ahora vale entre 250 mil a dos millones de dólares, según los especialistas

Agencias

La pelota del histórico jonrón 61 de la temporada de Aaron Judge ya está en posesión de los Yanquis gracias a una curiosa anécdota.

Durante el partido entre los neoyorquinos y los Azulejos de Toronto, Judge logró empatar la marca de 61 años de antigüedad de más cuadrangulares en una campaña de la Liga Americana de la MLB de Roger Maris.

Dicha pelota ahora vale entre 250 mil a dos millones de dólares, según los especialistas.

Sin embargo, no pudo ser atrapada por ningún aficionado y cayó al bullpen de los Azulejos, siendo recogida por el coach y ex lanzador, Matt Buschmann.

En ese momento, la presentadora de Fox Sports, Sara Walsh, esposa del ex pitcher y que se encuentra batallando con el huracán Ian en Florida, tuiteó en forma de broma que ya podría retirarse.

“La mala noticia es que estoy aquí en Florida luchando contra un huracán, pero la buena noticia es que puedo anunciar mi retiro”, tuiteó.

Lo que no contaba era en la honestidad de su marido, quien decidió regresarla a los Yanquis.

“Oh, genial. ¿Acaba de devolver eso sin verificar si nuestra casa todavía está aquí? A continuación, me gustaría anunciar nuestro divorcio”, escribió la presentadora.

La historia ya es parte ahora de las anécdotas de las Grandes Ligas.