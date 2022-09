Dejan accidentes dos muertos y 15 lesionados en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre

Uno de los accidentes fatales sucedió en el bulevar Paseo Real del Arco, donde un hombre murió al estrellar la moto que tripulaba contra un árbol

Dos personas fallecidas y 15 con diversos tipos de lesiones, dejaron 33 accidentes viales ocurridos en Hermosillo entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron 27 choques ente vehículos, cuatro impactos contra objeto fijo, una salida de camino y una caída de pasajero.

De esos percances, siete sucedieron por no guardar distancia con el vehículo delantero, seis por no respetar señalamientos de alto, seis por invasión de carril, cinco por imprudencia de conductor, seis por no respetar la luz roja del semáforo y cinco por exceso de velocidad.

Uno de los accidentes fatales sucedió el viernes anterior, en el bulevar Paseo Real del Arco, donde un hombre murió al estrellar la moto que tripulaba contra un árbol.

Al día siguiente, un motociclista falleció al protagonizar un accidente por alcance mientras se desplazaba por la calle Cuatro Sur, en la Costa de Hermosillo; el percance sucedió a la altura del kilómetro 21 y el hombre de 55 años, murió mientras era trasladado a una clínica del poblado Miguel Alemán.

El reporte añade que en los siete días se detectó a un total de 104 personas, que combinaron la conducción con el consumo de bebidas con contenido alcohólico.

Los conductores punibles fueron ubicados en los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diferentes puntos de la ciudad y durante recorridos implementados en diversos sectores del municipio.

Las multas

Los agentes de Tránsito emitieron 3 mil 820 boletas de infracción entre las fechas mencionadas, y de esas 816 fueron a conductores que no respetaron la luz roja del semáforo.

También se sancionó a 520 conductores que omitieron el uso del cinturón de seguridad y a 458 que fueron sorprendidos excediendo los límites de velocidad.

Por hablar por teléfono mientras conducían, se requirió económicamente a 265 personas y a 178 que no respetaron señalamientos de alto; también se multó a 29 que estacionaron en zona de discapacidad y a 29 que aparcaron sobre aceras.