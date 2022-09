Deja sismo dos muertos en Colima

Por la noche se confirmó la segunda víctima en un centro comercial de Colima

En la Ciudad de México tembló de nuevo en un 19 de septiembre, como en 1985 y 2017.

El temblor se registró a las 13:05 horas, a menos de una hora del simulacro que se llevó a cabo a las 12:19.

El Comité Nacional de Emergencias informó que la magnitud del sismo de este lunes fue de 7.7 y que los mayores daños se registraron en Manzanillo, Colima, donde hay dos muertos.

Protección Civil de Colima informó que un hombre murió al quedar atrapado en los escombros del centro comercial Punto Bahía, en Manzanillo, con lo que suman dos personas fallecidas en la entidad.

“Se confirma que la persona que quedó atrapada en Plaza Punto Bahía, lamentablemente fue localizada sin vida.

Durante la sesión de dicho organismo, en el que participaron instancias federales, entre ellas las Fuerzas Armadas, Telmex, CFE e incluso representantes de la industria de la construcción, se emitió un primer reporte en la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se registró a las 13:05 horas.

“El sismo, ocurrido a las 13:05:09 horas, fue sentido en Coalcomán y en otras localidades del Estado de Michoacán”, precisó el SSN.

El Sismológico Nacional explicó que el temblor se debió a una falla de tipo inverso entre dos bloques que se encimaron entre sí.

“El mecanismo focal del evento corresponde a una falla de tipo inverso, en la que el bloque de techo sube con respecto al bloque de piso. Este tipo de mecanismos de ruptura es frecuente en los sismos interplaca y potencialmente tsunamigénicos”, detalló.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que se trata de una coincidencia el que ocurran sismos en 19 de septiembre.

“La ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre es una coincidencia. No hay ninguna razón científica que lo explique o justifique (…) México es una zona sísmica y debemos estar preparados permanentemente, todo el año”, aseguró.

Por su parte, tras su reunión con el C5, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que no se reportan daños importantes en la Capital del País.

“Desde el centro de comando informamos que hasta el momento no se reportan daños graves en la Ciudad. 99.1 por ciento de las alertas funcionaron adecuadamente”.

“La red de movilidad está funcionando, salvo la Línea 4 del Metro, por afectación eléctrica, como muchas partes de la Ciudad”.

El terremoto ocurrió como resultado de una falla de empuje superficial, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

“La ubicación, la profundidad y el mecanismo del evento son ampliamente consistentes con el deslizamiento en o cerca de la interfaz límite entre la placa oceánica de Cocos en subducción y la placa de América del Norte”, detalló

“La tectónica a gran escala de la costa del Pacífico de México está controlada por la subducción hacia el noreste de la placa de Cocos debajo de la placa de América del Norte a una velocidad de aproximadamente 70 milímetros al año”.

La coincidencia de fechas de los #Sismos del #19S merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología. En la ciencia, las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas: @SismologicoMx de la UNAM.