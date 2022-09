Deja Miguel Ángel Félix Gallardo la cárcel

Le otorga juez prisión domiciliaria; El exlíder del Cártel de Guadalajara dejó el penal de Puente Grande, Jalisco

Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de jefes y exlíder del Cártel de Guadalajara, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que podría salir del penal de Puente Grande, Jalisco.

La medida se ordenó en una resolución dictada el pasado 7 de septiembre, solo por el proceso en el que fue sentenciado a 40 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

Ante su avanzada edad y su estado de salud, el juez determinó cambiarle la medida cautelar a Félix Gallardo, quien se encuentra preso desde abril de 1989 por su participación en el secuestro y asesinato Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Para darse cumplimiento a la medida, una vez que entre en vigor, Félix Gallardo deberá atender la colocación de un geolocalizador para confirmar que no cambiará del domicilio que notificó al juez.

En agosto de 2021, Félix Gallardo dio su primera entrevista en prisión en la que apareció en silla de ruedas, ciego de un ojo y con sordera. El llamado Jefe de jefes confesó a que su salud “era pésima” y que no tenía pronóstico de vida.

“Me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar”, dijo a la reportera.

Félix Gallardo, quien lleva preso más de 30 años, ya había solicitado anteriormente la prisión domiciliaria ante el deterioro en su salud, sin embargo, hasta ahora, la petición le había sido negada.

En febrero de 2019 un tribunal federal le negó el amparo para cumplir en su casa el resto de su sentencia de 37 años.

En los años 80, como líder del Cártel de Guadalajara, junto con Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Rafael Caro Quintero, el capo tuvo bajo su mando a quienes con el tiempo se convirtieron en líderes de otros grupos del crimen organizado como los hermanos Arellano Félix, Joaquín El Chapo Guzmán; Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, y Héctor Luis El Güero Palma.

A lo largo de su proceso, Félix Gallardo no había logrado convencer a jueces, magistrados y ministros para modificar sus sentencias y obtener algún beneficio por su edad y estado de salud.

En marzo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó estudiar un recurso de revisión que interpuso el Jefe de jefes y dejó firme la sentencia de 40 años de prisión.

Esto, luego de que, en enero de 2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal no otorgó la protección de la Justicia Federal al ex líder del Cartel de Guadalajara, en contra de esa condena, al considerarse que los delitos estaban demostrados y era “cosa juzgada”.