Deja explosión en anexo tres muertos en San Luis Potosí

El fogonazo registrado en el interior de un centro de rehabilitación en la colonia Prados de San Vicente, Tercera Sección, también resultaron once personas heridas

Tres internos muertos y once lesionados fue el saldo de una explosión al interior de un centro de rehabilitación en la colonia Prados de San Vicente, Tercera Sección, en San Luis Potosí capital.

Protección Civil informó que recibieron el reporte del siniestro a través del 911, por lo que acudieron para brindar auxilio en el lugar, el cual operaba de manera clandestina, de acuerdo con autoridades.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, informó que inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el lugar llamado Arca de la Nueva Vida.

“Hasta este momento, a consecuencia de lo suscitado, se reportan tres personas sin vida y once lesionados, los cuales fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

“Mientras tanto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) efectúan entrevistas a testigos presenciales para establecer las primeras líneas de investigación sobre este hecho, y así lograr el esclarecimiento del mismo”, informó la FGE.

En tanto, autoridades de PC procedieron a clausurar el lugar, el cual no contaba con las regulaciones pertinentes en materia de Protección Civil y tampoco tenía establecidas brigadas básicas de emergencia.

Hasta el momento no se han informado la identidad de las personas que fallecieron.