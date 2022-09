Deja Diego Luna huella en el universo

El actor dijo sentirse orgulloso por el trabajo que hizo para Andor”

Real y original son las palabras que más utilizan Diego Luna y Tony Gilroy para referirse a “Andor”, la nueva serie del universo Star Wars, que sigue los orígenes de Cassian Andor, ese capitán de la Alianza Rebelde que dio su vida para ayudar a robar los planos de la Estrella de la Muerte.

“Esta es una serie sobre gente real. Son tiempos oscuros en la galaxia. No hay jedis alrededor. Esta gente tiene que articular una reacción a la opresión. Es el Star Wars más aterrizado que hay”, opina el mexicano, quien protagoniza y produce el proyecto, en un encuentro con medios.

“Queríamos brindarle a la audiencia algo completamente diferente de lo que han tenido antes. Y lo hicimos de una manera poco cínica. Queríamos hacer esto real. Esto es real para nosotros”, agrega Gilroy, escritor y showrunner.

Tienen razón. La mayor parte de la narrativa, ubicada cinco años antes de los acontecimientos de Rogue One (2016) ocurre a ras de suelo, con personajes comunes y corrientes que se debaten entre la valentía y la cobardía, que no conocen la Fuerza.

La temporalidad, inédita en la pantalla, es clave: el Imperio Galáctico está instaurado y extiende sus garras colonialistas por doquier, provocando refugiados, infancias arrasadas. El descontento enciende la llama de una incipiente Alianza Rebelde.

El tono de thriller, que Gilroy trazó antes en la trilogía de Jason Bourne, sobrevuela los episodios que llegan el miércoles a Disney+. Dibuja a un errático Cassian, un ladrón desencantado, en las antípodas de ese líder guerrero y espía que será después.

“No ves posibilidades de que pase algo con él. Eso me da esperanza en el mundo. Todos podemos hacer algo. Todos somos capaces”, medita Luna, para quien Star Wars no es sólo ficción para evadirse.

“Es una historia que como audiencia a mí me gustaría ver. Teníamos que enfocarla con realidad, porque no importa que ocurra en una galaxia muy lejana. Esta historia importa en el mundo en el que vivimos”.

La serie gustó tanto en Lucasfilm que de inmediato una segunda temporada fue autorizada. Cada episodio acercará más y más a Cassian hasta ese momento de Rogue One en que entregará su vida por una causa.

No es menor la apuesta que se aceptó aquí, piensa Gilroy. Se trata de satisfacer a los fans de la franquicia, pero también lanzar una red a aquellos profanos que, quizás, digieran más este acercamiento narrado con un tono inusual.

“Será una historia de cinco años, una odisea que llevará a Cassian a una revolución durante un momento donde enormes acontecimientos ocurren y gente real está siendo aplastada”, define.