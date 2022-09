Defiende Kate a su “Reina del Sur” ante nueva polémica

Señala que el reclamo de Sandra Ávila Beltrán, quien pide que Telemundo y Netflix paguen regalías por el supuesto uso de su imagen, no tiene razón de ser

Convertida en una guerrera imparable, Kate del Castillo vuelve a la tercera temporada de “La Reina del Sur”, y en este explosivo regreso consideró que el reclamo de Sandra Ávila Beltrán, quien pide que Telemundo y Netflix paguen regalías por el supuesto uso de su imagen, no tiene razón de ser.

Recientemente, Sandra Ávila Beltrán, conocida como la “Reina del Pacífico”, habló de un recurso legal que habría iniciado contra las plataformas para solicitar hasta un 40 por ciento de las ganancias obtenidas con la serie protagonizada por la actriz mexicana.

Este reclamo se presenta justo en el anuncio del inicio de la tercera temporada de la historia basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte, cuyo estreno está programado para el martes 18 de octubre por Telemundo.

Desde Londres, la mexicana Kate del Castillo, quien encarna el personaje de Teresa Mendoza desde 2011, compartió pormenores de la nueva serie, pero también su postura en torno a la petición de Sandra Ávila Beltrán.

“Teresa Mendoza es ficción, producto de la imaginación del señor, autor maravilloso español, Arturo Pérez-Reverte. Algunos de los personajes de la novela escrita por él son reales. Teresa Mendoza, no. Es producto de su imaginación, así que no tiene nada qué ver y ahí no hay nada qué hacer”, declaró Kate del Castillo en entrevista exclusiva.

Por eso, la hija del actor Eric del Castillo consideró que dicha demanda no procedería.

“No, en lo más mínimo”, expresó Kate del Castillo vía telefónica.

Una temporada mucho más poderosa y llena de acción

Con 60 capítulos intensos y cargados de adrenalina, la nueva entrega viene más poderosa que nunca, indicó Kate del Castillo.

“Estoy tan emocionada porque Teresa Mendoza viene con todo porque ya tiene a su hija (Sofía) bien, entonces va a matar, ya no le importa nada”, aseguró.

“Está dispuesta hasta de perder su vida si tiene que hacer justicia, porque ahora todo es sobre justicia. Hay muchas cosas de tráfico de personas. Gracias a Dios nos estamos alejando ya del narco que es como empieza la historia de Pérez-Reverte, pero nos estamos alejando”.

Ahora contarán un thriller político de acción que pretende atrapar el interés de la audiencia y que fue rodado en cinco países: México, Colombia, Perú, Bolivia y Argentina.

“Es una historia de verdad muy buena, cambiamos de escritores. Sumamos a un pool de escritores muy importantes, y quedó buenísima. Y siempre Pérez-Reverte va a estar detrás haciendo la estructura de todo lo que pasa”, señaló.

Quiere complacer a sus fans

Desde que se estrenó el tráiler oficial, el teléfono de Kate del Castillo no ha parado de sonar.

“Los fans están felices, y esta tercera temporada es como si estuvieras viendo una película de una hora. Es de 60 capítulos igual que todas las demás, es durísimo”, añadió.

Kate del Castillo cree que esta entrega de la serie, que asegura es la más costosa y ambiciosa de habla hispana en Latinoamérica, será la última, pues ella no está dispuesta a hacer otra temporada extensa.

“Las plataformas dan tres veces o hasta cinco veces menos de presupuesto que si fuera en inglés, es una locura. Nosotros tenemos el mejor presupuesto de toda habla hispana”.

Para este nuevo reto, la actriz se sometió a una desafiante rutina de ejercicio para lucir una imagen más fuerte físicamente.

“Bajé muchísimo de peso y no porque me lo pidiera ningún productor ni nada, pero en mi mente es Teresa Mendoza en la cárcel en confinamiento absoluto”.

Mientras platica emocionada sobre las nuevas aventuras que tendrá como reina, Kate del Castillo filma una película americana en Londres basada en la novela “A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow”, de la autora Laura Taylor Namey.