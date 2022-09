Da López Tarso obra “El águila en la alcoba” en streaming

El actor presenta una puesta en escena junto a Susana Alexander y Juan Ignacio Aranda

Nada para a Ignacio López Tarso, de 97 años; ni el Covid-19. Tras su recuperación y sorteando las secuelas que dejó en su salud, como los ataques de tos, el actor ensaya su nueva obra teatral vía streaming, “El águila en la alcoba”, que presentará junto a Susana Alexander y su hijo Juan Ignacio Aranda a través de boletopolis.com.

En entrevista, Tarso enfatizó que se encuentra bien y que su trabajo, así como el encuentro con el público, lo mantiene atento y animado para despertarse cada día.

“Yo estoy muy bien. Los síntomas eran muy leves. Fue una pequeña gripa de dos días y me recuperé, estoy perfectamente bien. Sigo tomando algunas cosas de medicina, pero estoy bien. He aguantado tres años sin teatro, que eso es terrible en mi vida, me hace mucha falta. Lo he hecho muy pocas veces.

“Ahora viene El águila en la alcoba. Se trata de un encuentro entre Agustín de Iturbide, que lo interpreta Ignacio, mi hijo; la Güera Rodríguez, que es Susana; y yo soy de nuevo Fray Servando Teresa de Mier.

“Los tres se encuentran un día en Tlalpan, donde yo vivo, hace 200 años, en una época revoltosa e interesante en la política. Discuten y la última parte del relato es cuando la Güera Rodríguez viene a visitarme a una habitación que da al Zócalo, en Palacio Nacional, para confesarme todos sus pecados.

“Es una conversación muy buena, porque confiesa sus amores. Es un relato de 75 minutos”, compartió.