Coquetea Atlas femenil con la Liguilla

El Atlas respira en la Liga MX Femenil. Venció 2-0 al Puebla y llegó a 17 puntos para así acercarse a puestos de Liguilla. El Puebla, por su parte se quedó con 10 puntos en la posición 15.

Con la consigna de ganar para no complicarse más su clasificación a la Liguilla, el Atlas entró con determinación a la cancha del Estadio Jalisco.

Desde los primeros minutos, el Atlas propuso, estableció sus condiciones ante un Puebla que hizo poco para ir al frente por lo que al ceder la iniciativa permitió más aproximaciones de su rival.

En el minuto 10, Valeria Razo anotó un golazo, sin embargo, la silbante Katia García se lo anuló por estar en fuera de lugar.

Al 22´ el Atlas por fin pudo reflejar su amplio dominio sobre el Puebla en el marcador cuando Alejandra Lomelí disparó con potencia, pero la portera Karla Morales atajó el esférico de manera espectacular impidiendo que se abriera el marcador.

Sin embargo, el asedio del Atlas era intenso y sin tregua, por lo que al 25´, Alejandra Lomelí gambeteó por el sector izquierdo, dejó atrás a las defensas y sólo tuvo que dar un pase en diagonal para que la delantera costarricense Carolina Venegas empujara al fondo para el 1-0.

Pero al igual que en otros partidos, el Atlas sufrió para aumentar su ventaja, desperdició sus oportunidades y al ir ganando por la mínima diferencia dejaba la sensación de que el Puebla podía despertar en cualquier instante para amargarle el triunfo.

En la segunda parte, la mejor oportunidad la tuvo de nuevo Carolina Venegas con un cabezazo que se estrelló en el poste al 63´.

Norma Palafox intentó hacerse presente en el marcador, pero no lo consiguió pese a su esfuerzo.

El Atlas siguió sometiendo a un Puebla que ofreció poco para intentar empatar, y jugó más a defenderse para no ser goleado y ahí pagó su penitencia para que Fernanda Limón al 89´ sentenciara con remate de cabeza el encuentro con el 2-0 definitivo.