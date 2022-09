Continúan cerradas 13 escuelas en la entidad

Aseguran las autoridades que los trabajos se han retrasado debido a las condiciones climatológicas que no han permitido continuar en Hermosillo, Nogales y Cajeme

De 14 planteles de educación básica en Sonora qué no iniciaron clases este ciclo escolar 2022-2023 por tener daños estructurales por las lluvias y encontrarse en condiciones de ser patrimonio histórico, 13 de ellos continúan en reparación, informó Ricardo Aragón Pérez.

El subsecretario de Educación Básica en Sonora dio a conocer que las obras se han retrasado debido a las condiciones climatológicas que no han permitido continuar los trabajos en dichos planteles ubicados en Hermosillo, Nogales y Cajeme.

“Andamos con 13 planteles que todavía tienen algunas dificultades que no hemos podido sacar adelante, pero sobre todo, son planteles en los que se ha agravado la situación por la problemática el clima, del ambiente, que no ha dejado avanzar las obras de reparación”, dijo.

Aragón Pérez señaló que las lluvias que se han registrado en los últimos días en la entidad también ha generado que algunos proveedores no puedan llegar a tiempo, por lo que el proceso de reparación ha sido lento, sin embargo, se prevé queden terminados este año.

Mencionó que también han detectado planteles escolares donde se tienen problemas de drenaje y que no es competencia de la Secretaría de Educación y Cultura ya que se originan en tuberías externas a las instalaciones educativas, y dónde están coordinados con las áreas responsables del Ayuntamiento para su reparación.

“Todo lo que tiene que ver un sistema de drenaje qué es competencia de las escuelas, nosotros lo hemos resuelto inmediatamente”, aseguró.

En términos generales, el funcionario estatal afirmó que se tiene una cobertura de planteles abiertos suficientes para garantizar el servicio a toda la población que está en edad de recibir la educación.