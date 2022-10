Continúa Bad Bunny con su reinado en los Premios Billboard

Por tercer año consecutivo se coronó como el máximo ganador de los Premios de la Música Latina

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se coronó como el máximo ganador de los Premios Billboard de la Música Latina.

El artista urbano puertorriqueño volvió a conquistar principal galardón de la gala: artista del año. De igual manera se llevó el premio “Top Latin Album” del año, en esta ocasión por su omnipresente “Un verano sin ti” y también ganó por tercera vez el trofeo a compositor del año en los premios celebrados el jueves por la noche en el Watsco Center de Coral Gables, Florida.

En 2021 Bad Bunny había conseguido el premio de “Top Latin Album” por YHLQMDLG y en 2020 por X 100PRE. Igualmente, triunfó por tercer año consecutivo en la categoría de artista del año, masculino “Hot Latin Songs”. En total, Bad Bunny se llevó nueve premios en la noche, incluyendo gira del año y canción tropical del año por “Volví” con Aventura. Bad Bunny no pudo asistir a la ceremonia.

Más ganadores

Otra que repitió premios, aunque por segundo año consecutivo, fue Karol G. La estrella colombiana urbana se volvió a llevar los premios de artista femenina del año “Hot Latin Songs” y artista femenina del año “Top Latin Albums”, además de conseguir el premio de “Hot Latin Song” colaboración vocal del año por su tema “Mamiii” con Becky G, quien lo recogió a nombre de las dos.

“Juntas somos más”, dijo Becky G. “A todas las artistas, cuentan conmigo”.

Nicky Jam recibió su Premio Billboard Salón de la Fama de manos de su padre, José Rivera. El astro del reggaetón no se esperaba que su padre le diera su premio, ambos estaban conmovidos hasta las lágrimas en el escenario.

“¡Te ves hermoso!”, le dijo a su papá. “Gracias a toda la gente que me ayudó a estar hasta donde estoy hoy en día, porque nunca, nunca hice esto sólo, mi papá siempre me apoyó desde el principio”.

En su discurso , Nicky Jam mencionó a personas que lo ayudaron al comienzo de su carrera, como Zion, así como a exponentes como Ivy Queen y Daddy Yankee.

“Gracias a todos los integrantes del género del reggaetón de la vieja escuela que hicieron todo lo posible para que hoy en día haya un Bad Bunny”, apuntó. “La gente me pregunta ‘Nicky ¿cómo tú te sientes cuando ves a Bad Bunny?’ yo Digo: ‘Cuando yo veo a Bad Bunny yo me siento tan orgulloso porque gracias a lo que yo trabajé hace 28 años atrás, tocando puertas, gracias a eso existe hoy en día un Bad Bunny'”.