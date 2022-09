Confirma secuestro exprés de empresario

El gobernador Alfonso Duazo, dijo que el afectado está a salvo y aseguró que no existen motivos de preocupación para la sociedad

El gobernador Alfonso Durazo Montaño consideró que no debe existir un motivo mayor de preocupación en el secuestro de un empresario restaurantero en Hermosillo, quien se encuentra a salvo.

Este fin de semana, en redes sociales se divulgó de un secuestro exprés a un empresario propietario de varia taquerías en la capital del estado, quien posteriormente fue liberado.

Al respecto, el mandatario estatal comentó que el tema se abordó en la Mesa Estatal de Seguridad y se le da seguimiento a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), “para no incurrir en violaciones al debido proceso recomendaría que la Fiscalía emitiera una posición”.

Reiteró que no considera que existan motivos de preocupación, pero estarán a la espera de la información que proporcione la FGJE y seguramente no será para inquietarse.

“No hemos tenido hasta ahora secuestros en el estado, no obstante que se presentan estos problemas, es una de las vertientes de la incidencia criminal en donde hemos mejorado tanto que no se recuperada un secuestro, no en mi gobierno, este es el primero”, resaltó.

Paga 236 mil pesos

Por su parte, la Fiscalía de Justicia del Estado (FGJE) informó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos personal especializado brindó orientación y acompañamiento a la familia, quien decidió pagar el rescate por un monto de 236 mil pesos, por lo que la víctima de 78 años de edad fue liberada, misma que se encuentra en buen estado de salud.

Personal de la Unidad del Combate al Secuestro (UECS), de la Fiscalía de Sonora, mantiene las investigaciones de oficio al tratarse del delito de secuestro agravado perjuicio de la víctima de identidad reservada, quien fue sorprendido en un rancho de su propiedad ubicado en el área rural de Hermosillo.

Fueron dos los sujetos agresores quienes llegaron a pie a la propiedad, lo amagaron con armas cortas, le propinaron un golpe y en el mismo vehículo de la víctima, lo llevaron a un sitio donde lo mantuvieron cautivo y tras el pago lo liberaron y fue llevado a recibir atención médica.

La FGJE trabaja y avanza para dar con los probables responsables de estos hechos, y mantiene líneas sólidas, para su esclarecimiento.