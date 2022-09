Confiesa Laura Flores tuvo temor a envejecer

La actriz y cantante reveló que ha recurrido a tratamientos estéticos para reducir las marcas de la edad y lucir más joven

La actriz y cantante Laura Flores confesó que en algún momento de su vida llegó a tener miedo a envejecer, especialmente, cuando comenzó a ver un cambio en las ofertas de trabajo.

“Fíjate que sí. Ya lo superé, pero sí te da, sobre todo, el golpe es cuando dejas de ser la ‘prota’ joven y ya eres la mamá de una niña, luego más grande, luego, adolescente, luego ya eres abuela. Esas cosas pegan, pero una vez que lo superas, no pasa nada”, comentó.

Aunque ya no le teme a envejecer, Laura Flores reveló que ha recurrido a tratamientos estéticos para reducir las marcas de la edad y lucir más joven. El último de estos métodos de belleza lo llevó a cabo en el extranjero.

“Me he hecho mis cositas, por su puesto. Lo que pasa es que hay un punto donde ya no puedes hacer más, porque entonces te vas a ver mal, te vas a ver operada, pero ahorita hay tantas cosas. Me hice uno que se llama ‘Ultheraphy’ […] Yo me lo hice en Colombia [..] Te anestesian porque es muy caliente […] es un aparato que te pasan en la piel”, añadió.

Mientras Laura Flores confesó que se hizo arreglos estéticos por cierto temor a envejecer, Ninel Conde se mostró harta de las críticas por su rostro, esto después de divulgarse supuestas cirugías y arreglos faciales en una revista de espectáculos.