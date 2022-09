Cambia Alejandro Tommasi su orientación sexual

Años atrás, el actor se declaró abiertamente homosexual, pero ahora aseguró que su orientación cambió y dijo ser pansexual

Años atrás, el actor Alejandro Tommasi se declaró abiertamente homosexual, pero ahora aseguró que su orientación cambió y dijo ser pansexual.

Sí yo siempre les he dicho que los términos han cambiado y ahora soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame”, aseguró a medios de comunicación el actor de telenovelas.

Tommasi, de 65 años, dijo que se casaría con alguien que lo trate bien sin importar si es hombre o mujer.

“Yo me hubiera casado con Carmen Salinas porque me trataba bien, era un amor conmigo. Laura Flores ya está casada y si no lo fuera yo me la robaba porque es un amor. Uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad”, agregó.

De igual manera, el intérprete reflexionó sobre lo que para él significa la sexualidad.

“Pienso que la sexualidad va más allá de lo que somos realmente como personas. Nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra creatividad, nuestra sensibilidad va más allá de la sexualidad. La sexualidad es un ratito a la noche y ya. No debemos darle la importancia (que tiene)”, dijo.