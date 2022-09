Cae ex edil por desvío de nueve millones de pesos en Cuernavaca

Antonio Villalobos Adán recibió como medida cautelar firma periódica y también se le ordenó entregar una constancia del domicilio que habita, así como la prohibición de salir del País

Antonio Villalobos Adán, ex alcalde de Cuernavaca, Morelos, fue detenido y vinculado a proceso por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, tras ser señalado de desviar más de nueve millones de pesos en Morelos.

Desde el 23 de septiembre, el ex Edil morenista fue imputado por los presuntos desvíos en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) y al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM).

En esa audiencia, Villalobos Adán recibió como medida cautelar firma periódica y también se le ordenó entregar una constancia del domicilio que habita, así como la prohibición de salir del País.

Sin embargo, este miércoles en una nueva audiencia fue vinculado a proceso y, además, el juez reclasificó el delito de ejercicio ilícito a ejercicio abusivo de funciones, por lo cual la Fiscalía Anticorrupción de Morelos obtuvo la orden de aprehensión contra el ex Alcalde, quien se encontraba internado en el Hospital de Morelos, tras presuntamente sufrir un accidente automovilístico.

“El Juez autorizó a la Fiscalía Anticorrupción orden de aprehensión contra el ex edil de Cuernavaca interno en el Hospital Morelos, tras un presunto accidente automovilístico, que le impidió estar presente en la audiencia de vinculación, por lo que la orden fue ejecutada en pleno respeto de sus derechos humanos”, se explicó.

“En audiencia de vinculación, ante los contundentes datos de prueba y sólida argumentación aportados por la Fiscalía Anticorrupción, el Juez determinó conceder -a solicitud del agente del Ministerio Público- prisión preventiva contra el expresidente Francisco Antonio “N””.

Además del ex Edil, también los ex regidores Anayeli Fabiola Rodríguez Gutiérrez y Enrique “N” recibieron prisión preventiva al ser señalados por los mismos delitos.

La Fiscalía Anticorrupción detalló que en la causa penal JC/385/2022, sin motivo justificado, se retuvieron las cuotas de trabajadores desde la primera quincena de enero del 2019 a la primera de octubre del mismo año, generando afectaciones de nueve millones 147 mil 482 pesos, de los cuales, dos millones 284 mil 854 pesos son por recargos generados contra Sapac.

Villalobos fue ingresado al Penal de Atlacholoaya, al igual que los ex regidores.