Buscará México la Copa del Mundo con el Tri Femenil Sub-17

Ana Galindo se prepara para encarar un reto más, esta vez comandando a la Selección Femenil Sub-17 en la Copa del Mundo de la especialidad.

En pocos meses Galindo asumió un cargo en la categoría varonil con el equipo Sub-17 para dirigir la gira por Japón y poco después se encargó de la dirección técnica del combinado femenil Sub-20 en el Mundial de Costa Rica, esto luego de la destitución de la anterior estratega Maribel Domínguez.

“Creo que todo esto que me ha tocado vivir este año me ha preparado para llegar a este momento, a este Mundial. Si yo tuviera que hacerlo todo, absolutamente sola no tendría tiempo de dedicar tanta atención, pero afortunadamente cuento con un cuerpo técnico extraordinario, con profesionales altamente preparados que me han ayudado muchísimo en toda esta aventura.

“Creo que se le ha dado el tiempo adecuado a cada cosa, claro estamos compitiendo en Selección Nacional y siempre se va a poder mejorar, pero en este punto estamos muy bien preparadas para enfrentar el siguiente reto”, afirmó Galindo a la hora de hablar sobre los distintos momentos en los que ha sido la solución ante las dificultades en otros banquillos.

México se medirá ante España, Colombia y China en la fase de grupos, la encomienda es clara, mejorar el resultado que se consiguió en Uruguay 2018, torneo en el que México alcanzó la final, aunque cayó contra España.