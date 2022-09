Arman un “antro” en la Casa Blanca en concierto de Elton John

Tocar aquí es “la cereza del pastel”, dijo antes de cantar “Your Song”, una balada omnipresente en su repertorio

Su música “cambió nuestras vidas” dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al homenajear al astro británico Elton John a quien invitó a dar un concierto en la Casa Blanca.

“¡Qué antro!”, bromeó sir Elton John mientras se sentaba al piano vestido con un traje oscuro y gafas color naranja.

Tocar aquí es “la cereza del pastel”, dijo antes de cantar “Your Song”, una balada omnipresente en su repertorio.

Bajo una enorme carpa transparente instalada en los jardines de la Casa Blanca, donde había a unos 2 mil invitados: activistas, en particular de los derechos LGBTQ+, personal sanitario y profesores.

Según la Casa Blanca, entre los asistentes se encontraban la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai y la excampeona de tenis y activista Billie Jean King.

Elton hizo reír al público al contar un diálogo que mantuvo con George W. Bush, cuya esposa Laura estaba presente. El ex presidente le pidió una vez, que lo ayudara a convencer a Francia de que diera más dinero para la lucha contra el sida: “Consigue que los franceses den más puto dinero”, dijo Bush según el artista.

Según la Casa Blanca, el evento fue para mostrar el poder unificador de la música. Pero como todo en Washington es siempre político, era difícil no pensar en el ex presidente republicano Donald Trump, un devoto de Elton John, cuando cantó “Rocket Man”, uno de sus innumerables éxitos.

Justamente “Rocket Man” era el mote que le había asignado Trump al dictador norcoreano Kim Jong Un.

Trump solía poner canciones de Elton John durante sus mítines, especialmente “Tiny Dancer”, otro éxito que el artista interpretó en la Casa Blanca.

El británico, que a sus 75 años está de gira por Estados Unidos, agradeció a Biden su invitación, pero también elogió al ex presidente George W. Bush.

“Sólo deseo que Estados Unidos sea capaz de superar los desacuerdos partidarios”, dijo antes de reanudar su concierto de 40 minutos, que terminó con “I Am Still Standing”.

Finalmente, Biden entregó al artista la Medalla Nacional de Humanidades.

“Nunca estuve atónito, pero ahora estoy atónito”, dijo emocionado el artista al recibir la condecoración.