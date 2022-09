América derrota a Chivas en partido amistoso

Las Águilas anotaron tres goles contra uno de los rojinegros en encuentro disputado en Atlanta

El América venció 3-1 a Chivas nuevamente en este semestre. En partido amistoso disputado en el Bobby Dodd Stadium, de Atlanta, las Chivas no lograron superar su ensayo de cara al cierre del Apertura 2022 que será la próxima semana ante Cruz Azul.

Ya en la Liga MX, las Águilas se impusieron 2-1 a los tapatíos.

El inicio del primer tiempo fue una montaña rusa para las Chivas, pues arrancaron de manera intensa con el deseo de liquidar pronto a su odiado rival deportivo.

El primer aviso fue de Ángel Zaldívar al minuto 3, quien puso a trabajar al portero del América, y un minuto después, Alan Mozo lanzó la segunda advertencia con un tiro desde fuera del área que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, el América logró controlar el vendaval de las Chivas y al 9′ sorprendió al armar una jugada en el área rojiblanca con el arribo de Iker Moreno que dejó fuera de combate a Miguel Jiménez.

Pero las Chivas no tardaron en reaccionar para alcanzar al América. Al 23′ se cobró un tiro de esquina que remató de cabeza Ángel Zaldívar para el 1-1.

Para la segunda parte, el técnico de las Chivas, Ricardo Cadena, comenzó a realizar cambios para darle oportunidad a otros elementos, lo que generó un desajuste en el ritmo del equipo que fue aprovechado por el América.

Al 57′, Jürgen Damm entró por el sector derecho, recortó a un defensa y disparó a la cabaña de las Chivas para poner al frente al América por 2-1.

Las Chivas no despertaban y el América creció en confianza para sentenciar el juego al 72′ con un golazo de Jonathan Dos Santos, quién disparó con potencia desde fuera del área para el 3-1.

Pese a que aún quedaba minutos por delante, Chivas no logró hacer algo más para acortar la distancia y perdió el Clásico Nacional ante el América.