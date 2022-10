Amarra el América el liderato del torneo Apertura 2022

Las Águilas suman 38 unidades y ya no lo alcanza Rayados, que tiene 34 puntos, con todo y que el Monterrey recibe este sábado al Pachuca

América amarró el liderato del torneo Apertura 2022 rumbo a la Liguilla tras vencer 2-1 al Puebla pero se quedó con ganas de ayudar a Henry Martín para que termine campeón de goleo.

Las Águilas no anduvieran finas pero les bastó una genialidad de Roger Martínez, quien sacó disparo desde la banda derecha, tras quitarse de encima la tibia marca de Israel Reyes, para techar al portero Antony Silva, en el minuto 13, y ponerse al frente en el marcador.

En el 89′, Álvaro Fidalgo se coló en el área y sacó remate pegado al poste imposible para Silva para sellar el triunfo azulcrema.

Sería Reyes quien descontaría con un cabezazo al 93′, ya fue demasiado tarde. El América llegó a 38 unidades y ya no lo alcanza Rayados, que tiene 34 puntos, con todo y que el Monterrey recibe este sábado al Pachuca.

Tras la anotación, el club azulcrema perdió posesión y permitió que el conjunto poblano le pisara el área lo que exigió la aparición del arquero mexicano Guillermo Ochoa.

Al 24′, el portero del Tri aguantó un remate en el área de Maximiliano Araújo quien constantemente le ganaba la espalda al canterano Emilio Lara, como al 43′, cuando se metió hasta línea de meta para servir atrás, lo que no logró rematar Jordi Cortizo, pues Néstor Araujo se cruzó a tiempo.

Martín se quedó con ganas de marcar al 55′, cuando sacó remate de media vuelta que Silva le rechazó correctamente.

El seleccionado mexicano buscaba su gol 11 para emparejar en la cima de romperredes al argentino Nicolás Ibáñez, quien este sábado visitará con el Pachuca a Rayados.

Ibáñez quedó así muy cerca del título de goleo pues tampoco Martín Barragán, del Puebla, que llevaba 8 tantos, consiguió mecer las redes.

Ya sólo restará ver lo que haga Abel Hernández, del Atlético de San Luis, pero con 8 anotaciones tendrá que tener una actuación para el recuerdo.

El último campeón de goleo mexicano fue Alan Pulido en el Apertura 2019.

Después el América se dedicó a buscar la manera de darle un balón a Martín pero fue La Franja la que insistió con algunos remates de Cortizo, sin mucha puntería hasta que llegaron los tantos de Fidalgo y Reyes.

El Puebla, que ya tenía Repechaje asegurado, cayó al puesto 8 de la clasificación y podría perder más puestos para tener que visitar en la Repesca.

América esperará rival para Cuartos de Final tras un triunfo agridulce pues se quedó con ganas de ver a su Henry Martín como monarca de goleo.