Alertan por fraudes y extorsión por redes sociales; La Unidad Cibernética de la SSP

Los delincuentes se hacen pasar por algún colega, amigo o compañero de escuela para robar la identidad

Con base en reportes ciudadanos recibidos por la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora, se emitió alerta por la modalidad de fraude y extorsión, anunció José Manuel Montaño Sánchez.

El director general de la Unidad Cibernética detalló que los fraudadores y extorsionadores se hacen pasar por un colega, amigo o compañero de escuela con el que hace años no se ha tenido comunicación.

Por lo general, los delincuentes obtienen la información de las víctimas al utilizar técnicas de engaño como el “phishing” y la ingeniería social, sobretodo de aquellas personas a las que han robado previamente la identidad.

Señaló que, según reportes a la unidad, las personas afectadas mencionaron haber sido contactadas por una red social, principalmente por Facebook, y una vez que establecieron el contacto con la posible víctima se le pide trasladarse a un chat, como Whatsapp, que es donde inicia el proceso de extorsión.

Los delincuentes, especificó, refieren que viven fuera del país y desean vacacionar en México, motivo por el cual los contactan para enviarles por adelantado artículos para su familia, por lo que solicitan el apoyo a su amigo, en este caso la víctima, para que los reciba por paquetería.

Las víctimas entregan, sin saberlo, documentos e información como su credencial de elector (INE), datos personales y dirección, para ayudar a sus supuestos amigos a que envíen los artículos. En ese momento el extorsionador tiene todo para hacer sus movimientos.

El encargado de la Unidad Cibernética comentó que los extorsionadores notifican a la víctima que enviarán a su nombre y a su dirección los artículos. Hacen creer que están haciendo trámites en consulados u oficinas de gobierno, motivo por el cual no estarán disponibles.

La persona afectada recibe una notificación de que los artículos llegaron a la aduana y que necesitan hacer el pago de impuestos, pero, al venir a su nombre, tienen que hacerlo desde su cuenta bancaria, haciéndoles creer que el SAT está esperando que se realice el procedimiento.

Los defraudadores aseguran que llegando al país realizarán el pago correspondiente y, una vez realizado el depósito, cortan comunicación logrando su objetivo.

La Unidad Cibernética recomendó desconfiar de las personas que realicen solicitudes de amistad, aun cuando parecieran ser conocidas; evitar brindar información personal; tratar de verificar por otro medio que la persona que esté contactando realmente es quien dice ser; nunca realizar transferencias sin antes validar la veracidad de la transacción; revisar cuidadosamente los documentos enviados, ya que al ser de empresas reconocidas no deben de llevar errores de ortografía, ni firmas, imágenes o logos borrosos.

Montaño Sánchez añadió que, en caso de requerir orientación, las personas pueden comunicarse con la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública al 800-77-CIBER (24237) o al correo electrónico [email protected]