Afirma que irán tres delanteros a Qatar; Uno quedará fuera

El técnico de la selección mexicana, previo a los partidos amistosos ante Perú y Colombia, dejó claro que alguno de los delanteros del Tri quedará fuera de la Copa del Mundo

Únicamente tres delanteros verán acción con el Tri en Qatar. La pelea entre Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez dejará fuera de la justa mundialista a uno de los cuatro arietes. Disyuntiva que complace a Gerardo Martino, esto a pesar del contrastante momento por el que atraviesan los jugadores.

Hoy tenemos una desigualdad en las posibilidades, hay dos que están para jugar y dos que no. Aunque me da satisfacción que no padecemos por escasez, hay que definir cuál de los cuatro no van a ir, la decisión final está cada vez más complicada y yo veo con mucho agrado que haya sobrados motivos para estar y la polémica será el que quede fuera, pero siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez”, mencionó.

La lesión en la ingle/abductor que padece Raul Jiménez volvió a encender las alarmas al interior del tricolor, la dolencia mermó una vez más su progreso.

Quisiera pensar que estamos muy a tiempo de que se pueda ir recuperando. Hace 20 o 30 días que estuve en su casa, nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación, pensé que la cosa no era tan grave, no es que sea muy grave pero sí para prestarle atención”

Martino tendrá hasta el 10 de noviembre para entregar la lista final de 26 futbolistas que irán a Qatar, de momento hay claridad en la convocatoria, aunque no asegura lugares dentro del equipo.

“Tengo claro que injusto voy a ser, en algún punto piensas si no hay en cada decisión un poco de mal en la persona, porque no te puedes sentir de otra manera. No he hablado con ninguno particularmente sobre su presencia garantizada en la Copa del Mundo, pero hay más certeza y menos interrogantes”.