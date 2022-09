Acribillan a ciclista en la madrugada en Cajeme

El ataque armado se registró en uno de los andenes de la Central de Abastos

Un hombre que se desplazaba en una bicicleta fue acribillado en uno de los andenes de la Central de Abastos en Ciudad Obregón.

El ataque armado se registró alrededor de la 1:20 horas de este domingo, en las calles Mandarina y Cerezo, en las inmediaciones de la colonia Miravalle.

La víctima quien no fue identificada, era de complexión delgada, tez morena, pelón, estaba vestido con pantalón beige, camiseta “tirahuesos” de color azul cielo, traía cinto negro y tenis del mismo color.

Al parecer, al momento del ataque estaba arreglando una bicicleta, rodado 26, color azul claro, a la que estaba despinchando la rueda posterior.

Hasta ese sitio llegaron sujetos no identificados y le dispararon en repetidas ocasiones logrando herirlo en el lado derecho del cuello y en la cabeza, lesiones que le provocaron una muerte instantánea.

Pese a que paramédicos de Cruz Roja atendieron el llamado de inmediato, nada pudieron hacer, ya que al revisarlo no contaba con signos vitales, por lo que la escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y Estatal de Seguridad Pública, que fueron los primeros respondientes.

Al lugar acudieron criminólogos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes localizaron casquillos percutidos calibre nueve milímetros, que fueron asegurados.

Finalmente personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladaron el cadáver a las instalaciones de medicina legal a disposición de legistas para los efectos legales del caso mientras que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo de la indagatoria.