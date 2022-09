Acepta Martino que cometerá injusticias al dar lista del Tri

“El Tata” indicó que el aporte de su gestión al frente del Tricolor es el recambio futbolístico, pues bajo su mando apareció gente joven y caras nuevas

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Nacional, aseguró que cuando entregue la lista de los 26 jugadores que irán al Mundial de Qatar, seguramente cometerá alguna injusticia.

Previo a enfrentar a Colombia, en uno de los últimos duelos amistosos, que le va a permitir tomar decisiones sobre los hombres que irán a la Copa del Mundo, explicó que habrá mucha angustia en el interior del grupo por conocer a los elegidos.

“Me quedo con que alguna injusticia voy a cometer cuando me toque dar la lista. Hay una búsqueda importante de parte de algunos chicos, más allá de los lesionados que hay que ir viéndolos, probablemente cuando dé la lista adentro será todo un tema porque genera mucha angustia”, explicó en conferencia de prensa.

“El Tata” indicó que el aporte de su gestión al frente del Tricolor es el recambio futbolístico, pues bajo su mando apareció gente joven y caras nuevas.

“Lo fundamental (de mi gestión) tiene que ver con el recambio, si uno compara la lista de Rusia 2018 a esta, prácticamente no queda nadie, algunos están llegando al final ahora”, explicó.

“Siento que Jorge Sánchez, Montes, Carlos Rodríguez, Arteaga, Córdova, Erik Sánchez, Erik Aguirre, Piojo Alvarado, Vega, Lainez, hablando de futbol, en lo futbolístico, estos jóvenes se formaron. Es la cantidad de jugadores jóvenes que se transformaron en elementos de Selección”.

Recalcó que algo que servirá para el futuro, es que dejará al Tricolor con un estilo de juego.

“Hay una forma de jugar, te guste o no, esta Selección juega de determinada manera”, precisó.

Martino adelantó que para el duelo de este martes frente a Colombia,

jugará con el 50 por ciento de los futbolistas que estuvieron ante Perú.

“Tenemos mucha chance de ver a (Alexis) Vega, y en la medida que Santi (Jiménez) no corra riesgo de agravar un tema que tiene en el hombro, lo tenemos que terminar de ver”, explicó.

Martino mencionó que viajarán a Europa varios elementos que podrían causar baja y que esperará hasta el final a jugadores como Raúl Jiménez y Jesús “Tecatito” Corona.

“El día del partido contra Suecia, ahí definiremos, van a ir jugadores de más, algunos que puedan estar llegando al límite para ver si pueden lograrlo”, agregó.

Sobre Colombia, el seleccionador destacó que se trata de un rival que es uno de los grandes ausentes de la Copa del Mundo.

“Lamento que Colombia no haya logrado la clasificación de la mano de Reinaldo Rueda, lo que tienen son muy buenas individualidades, ahora empezando un proceso nuevo, con mucho tiempo”, expuso.