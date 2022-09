Espantará Yalitza en la serie “Los Espookys”

La comedia de terror sobre un grupo de amigos que crean escenarios paranormales para diferentes clientes la llevó de vuelta a la interpretación

“¿Sí podré o las personas tienen razón cuando dicen: ‘No continúes, déjalo ahí’?”, se preguntaba Yalitza Aparicio, quien había recibido una nominación al Óscar a Mejor Actriz por “Roma”, pero tenía de dudas sobre si podría lograr una carrera en la actuación… hasta que le llegó el grupo de “Los Espookys”.

La comedia de terror sobre un grupo de amigos que crean escenarios paranormales para diferentes clientes la llevó de vuelta a la interpretación, al integrarse a la segunda temporada del show que se estrena el viernes en HBO Max.

“Era la primera vez que regresaba a un set después de haber hecho “Roma”, realmente implicaba todo este reto y todos estos nervios. Había una presión inmensa, pero me siento feliz de que ellos me hayan invitado.

“Lo más retador fue perder el temor y silenciar esos comentarios que me decían que no continuara”, contó la ex maestra en encuentro virtual.

La oaxaqueña es una personificación humana de la Luna, con quien Andrés (Julio Torres) puede interactuar para pedirle favores tan banales como que cambie de fase para que su amigo, DreamWorks, pueda ir a pescar.