Vinculan a proceso a Murillo Karam y permanecerá en prisión

Un Juez Federal determinó que la FGR ofreció los datos de prueba suficientes para considerar que está relacionado con los ilícitos que se le imputan

Un juez vinculó a proceso al ex procurador Jesús Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en caso Ayotzinapa

El juez Federal del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que la Fiscalía General de la República ofreció los datos de prueba suficientes para considerar que Murillo Karam está relacionado con los ilícitos que se le imputan.

Adicionalmente, el juez determinó que Murillo Karam permanezca en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, al considerar que persiste el riesgo de fuga.

Murillo es el único ex titular de la Procuraduría General de la República que ha pisado la cárcel por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

La Fiscalía General de la República imputa a Murillo Karam ser el autor intelectual de la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, porque presuntamente ordenó la alteración y manipulación de evidencias, contribuyendo a ocultar el paradero de los estudiantes normalistas.

“Queremos saber dónde están nuestros hijos”

Al final de la audiencia en la que fue vinculado a proceso, la madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos exigió a Jesús Murillo Karam decir en dónde se encuentran los normalistas.

“Necesito exigir a Murillo Karam que se haga justicia. Lo que más queremos es saber dónde están nuestros hijos y dónde los dejó”, dijo la señora, resguardada en la sala de testigos protegidos y con la voz distorsionada por un filtro de audio.

La víctima indirecta habló casi al final de las 12 horas que duró la audiencia, luego de que al ex Procurador General de la República le ratificaran la prisión preventiva justificada.

Murillo ya estaba cansado y fastidiado cuando intervino la madre del desaparecido. El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia preguntó al ex funcionario y sus abogados si querían agregar algo más. Ninguno quiso volver a tomar la palabra.

En ese momento, el ex procurador se quitó su cubrebocas negro y lo guardó en la bolsa de su chamarra. Unos momentos después, a las 21:13 horas, concluyó la audiencia.