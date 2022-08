Son Mayor y Bernal bajas del Tri Femenil

Tras mutuo acuerdo con sus equipos; Las jugadoras no participarán en los duelos de preparación contra el Angel City, equipo de la NWSL, y la Selección de Nueva Zelanda en Estados Unidos

La Selección Mexicana Femenil informó que Stephany Mayor, de Tigres, y Rebeca Bernal, de Rayadas, dejarán la convocatoria luego de llegar a un mutuo acuerdo con los clubes.

Mayor y Bernal no participarán en los duelos de preparación contra el Angel City, equipo de la NWSL, y la Selección de Nueva Zelanda en Estados Unidos.

La delantera de las “Amazonas” presentó una lesión muscular en el muslo derecho, que no le permitió jugar ante Santos Laguna ni Pumas.

La zaguera del Monterrey, por su parte, llega con una sobrecarga importante de juegos, pero no se ha dado un reporte adicional ni del Tri o del club albiazul.

Aparte de ambas “regias”, el Tri Femenil anunció también la baja de Diana Ordóñez, del North Carolina Courage. La Selección informó que Adriana Iturbide y Kinberly Guzmán, del Guadalajara, se suman al plantel.

El primero sin Mónica

Tras el fracaso en el Campeonato Concacaf W, que condenó la destitución de Mónica Vergara, el Tri iniciará un nuevo proceso.

Tras la salida de Vergara, Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores tomarán el frente del combinado nacional.

México jugará en la Copa Angelina del 2 al 5 de septiembre.

Primero chocará contra Nueva Zelanda y posteriormente contra el equipo de la Liga de Estados Unidos.