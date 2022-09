Descuidan a niño asesinado

Nominan a joven sonorense

Rebasa bloqueo a Comisario

¿Ocultan viruela del mono?

Descuidan a niño asesinado…Y la que sigue cobrando víctimas inocentes es la drogadicción y desintegración familiar, y un desgarrador ejemplo de eso es el caso del pequeño Ian Alejandro Rivera Rodríguez, de 5 años de edad, al que mataran y enterraran en la colonia Real del Carmen, o del Crimen, porque si bien hay un asesino, pero es un homicidio producto de un descuido. ¡De ese pelo!

Porque para empezar y acabar pronto el menor desapareció desde las 3:30 horas de la madrugada del pasado domingo, o hasta esa hora se dieron cuenta que no estaba en un domicilio del citado barrio, para luego reportarlo hasta 15 horas después, y que es por lo que la Fiscalía General de Justicia estatal emitió la Alerta Ámber para buscarlo, lo que a todas luces refleja que no tenían un adecuado cuidado de él. ¡Vóitelas!

Así que tras activarse el protocolo de búsqueda, lo que es el martes hallaron el cuerpo en un predio localizado en la zona Surponiente de Hermosillo, donde se aprehendió al presunto infanticida, un tal Martín, alias “El Berru”, quien era “amigo” de la familia del niño, y quien vivía en ese lugar, eso luego de un cateo que hicieran, por lo que ahora enfrentará los delitos de asesinato infantil e inhumación de cadáveres. ¡Tómala!

Sin embargo el pero radica en que el infante se encontraba al “cuidado” de una tía, ya que su madre está en la cárcel, o en el Centro de Reinserción Femenil, purgando una condena por robo con violencia, y es por lo que se intuye que casi casi estaba a la buena de Dios, porque de acuerdo a la versión de los vecinos, en la casa donde vivía Ian era común la entrada y salida de desconocidos a diversas horas del día. ¿Cómo ven?

Tal como lo reconociera al abuela, quien volviera después de la tragedia, porque ya tenía más de un mes fuera de Hermosillo, al confesar que ese día “El Berru” estuvo bajo los influjos de estupefacientes en el domicilio de la hija que se hacía cargo de Ian Alejandro, pero debido a que lo conocen desde años, es que nunca sospecharon que fuera quien pudiera llevárselo, hasta que quedara al descubierto que sí lo hizo. ¡Zaz!

Ante lo que se saca por deducción que así han de haber estado de drogados todos los que estaban en ese lugar, como para que no se dieran cuenta de que el homicida “a punto loco” se fuera cargando al malogrado pequeñín, ya que éste se encontraba dormido, y que por cierto no se sabe qué es lo que haría con él, porque no se ha dicho ni cómo lo privó de la vida, por lo que así está ese espeluznante crimen. ¡Así el hermetismo!

Al ser una trágica historia que se ha repetido una y otra vez, y que inician con el maltrato de los niños, después de que los padres drogadictos se desobligan de ellos, y es por lo que quedan a merced de esos peligros en los que sobreviven en los núcleos familiares desintegrados, como lo exhibe el que aflorara que incluso ya habían reportado a las autoridades esa condición de riesgo en la que estaba Rivera Rodríguez.

Es por eso que esa nueva muerte que conmocionara a las mayorías, sí que vuelve a ser una llamada de alerta para las distintas instancias de gobierno que tienen que ver con la protección de la infancia, entre ellas la Procuraduría de la Defensa del Menor, en la que cobra Jorge Yeomans Rosas, y al que no se le ha visto mayor prevención, porque no se descarta y que ya hubiera existido una denuncia al respecto. ¿Será?

Nominan a joven sonorense…Vaya que el que se convirtió en la nota política del día, es el destape de Pablo Daniel Taddei Arriola como director de LitioMx, la nueva empresa pública que se dedicará a la exploración y explotación de ese novedoso mineral en México, y quien es el vástago del delegado de la Secretaría de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, por lo que ahora sí que ¡hijo de tigre pintito!

Toda vez que de ese nivel estuvo el nombramiento de Pablo Daniel, y por voz del mismísimo “Prejidente”, Manuel López Obrador, quien lo dio a conocer en el marco de su conferencia, o misa mañanera, al resaltar que se trata de un perfil juvenil que próximamente estará terminando su doctorado en Harvard en Salud Medioambiental, resaltando además que es alguien que les ha estado respaldando. ¡Ni más ni menos!

Más menos así está el espaldarazo para Taddei Bringas, por la manera en que a su consanguíneo lo están colocando en “los cuernos de la luna” con esa designación, que significará que sea el operador del proyecto minero que está de moda y que representará el futuro para Sonora en el impulso de la producción automotriz eléctrica, así como las baterías con litio, y la generación de energías renovables y limpias, entre otras cosas.

Y para quien dude lo anterior es que AMLO dijera: “Y además es darle la oportunidad y responsabilidad a un joven de Sonora de Hermosillo que estudió licenciatura, que tiene maestría y que en noviembre termina su doctorado y él va ser el director de LitioMex. Taddei. Él nos está ayudando mucho, también eso es importante, pues a nosotros ya no nos va a tocar la ejecución de todo el plan”. ¡De ese vuelo!

En lo que es una nominación que tiene lugar un día después de que el gobernador Alfonso Durazo Montaño se reuniera con López Obrador, y luego de lo cual a su regreso anunció que sería el coordinador de LitioMx, con lo que se evidencia que sólo estaría por mientras, como parte de una estrategia para que pronto empiece a funcionar, por ser más que obvio que en el ámbito general “el mero chicho” vendría a ser Pablo Daniel.

No en balde es por lo que ayer mismo el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, saliera a precisar que Durazo nomás estará por un plazo de dos meses, o en lo que Taddei Arriola concluye sus estudios, quien además es Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad de Sonora (Unison); con una maestría en Sistemas Sustentables en la Universidad de Michigan; y desde el 2018 está en la la Universidad de Harvard.

Esa preparación confirma que no es ningún improvisado, sino un cuadro muy bien preparado en esa materia.

Rebasa bloqueo a Comisario…El que pasó a mayores es el problemón que enfrentan los pobladores de un sector del poblado Miguel Alemán, como son los habitantes del Triunfito, quienes en protesta ayer a las 6:30 de “la madrugada” bloquearon la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, en el kilómetro 60, para exigir la reconexión de energía eléctrica y demandar la presencia de las autoridades. ¡Pácatelas!

De esa forma los inconformes terminaron rebasando al comisario de esa localidad, Arturo Contreras, al con pancartas en mano cerrar esa vialidad para pedirle que intervenga, a fin de que les resuelva esa desesperante problemática que padecen por falta “de luz” y agua desde el viernes pasado, por las condiciones de calor que hay, eso a raíz de que estallara y se quemara el transformador al que irregularmente están conectados. ¡Ups!

Ya que derivado de que se abastecen de “corriente” de manera ilegal, dan cuenta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “les dio pa´tras” con esa reparación, al condicionarla a que cumplieran con ciertos requisitos, a partir de que no hay una infraestructura adecuada para hacerles llegar el suministro a esa colonia también llamada San Isidro, y es por lo que ya están afectando a terceros con esa manifestación. ¡Palos!

Aunque lo que es Contreras Hermosillo casi jurara y perjura que ya hay tenido varios acercamientos con los operadores de la “Comisión” para tratar de buscarle una solución a esa emergencia ciudadana, tan es así que manejara que ayer acudirían para tener una mesa de diálogo con las partes involucradas, lo cual todavía estaba por verse, si se analiza que ya llevaban varios días con ese reclamo “ciudadano”. ¡Así la ventaja!

Con todo y que dicen que a los manifestantes ya les han ofrecido varias alternativas, entre ellas el colocarles una mufa colectiva, pero la cuestión es que se resisten a pagar, por ya estar impuestos a que ese servicio eléctrico les salga de a gratis, como en las invasiones; y otra sería el instalárselas por separado, pero eso llevaría más tiempo, y es por lo que están perjudicando a quienes “ni vela tienen en ese entierro”. ¿Qué no?

¿Ocultan viruela del mono?…Ahora sí que mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está haciendo “un corte de caja” en torno a los casos de viruela del mono que se han presentado hasta el 31 de agosto del 2022, al sumar 51 mil 496 contagios con 16 muertes, lo que es en Sonora no se ha vuelto a saber nada de los dos primeros pacientes que se detectaran en Puerto Peñasco y Caborca. ¡A ese punto el silencio!

Y es que contrario a los de la Secretaría de Salud federal, que por su parte también están reportando que en ese mismo lapso en México se han registrado 504 infectados, mientras que 252 están siendo estudiados, de una enfermedad que ya se encuentra 25 Estados, pero sin ninguna defunción, lo que es el secretario estatal de esa área, José Luis Alomía Zegarra, no ha vuelto a decir ni media palabra al respecto. ¡Increíble, pero cierto!

Aun y cuando es un mal sobre el cual aún hay una emergencia de salud pública internacional, motivo por el que hoy por hoy ha causado más temor que ni la epidemia del Covid-19 que ya va de salida, a pesar de que continúa latente, por ser menos lo que se sabe tocante a ese virus del chango, pero lo que es a Alomía Zegarra y sus malas compañías, simplemente no se han aplicado como lo demandan las circunstancias sanitarias.

Tan es así que no han vuelto a informar sobre el seguimiento que les dieran a los dos enfermos que afloraran por estos lares, mínimamente para hacer público el si ya “la libraron”, o se aliviaron, o si se complicaron sus cuadros de salud, que no se cree que sea el caso, porque ya lo hubieran dicho, o eso quiere suponerse, aunque ya todo puede esperarse, si se parte de que nunca revelaron en dónde se infectaron. ¡Mínimo!

En esos términos ha estado la negligencia en ese sentido, por lo que capaz y ya hay otros envirulados y no se ha dicho, por esa infección que entre otras cosas se manifiesta con erupciones, o ampollas que brotan en la piel, y que hacen que se vean por demás grotescas en las personas, siendo hasta ahora las regiones con más contagiados la Ciudad de México con 279; Jalisco 84; Estado de México 31; Yucatán 29 y Quintana Roo 14.

Correo electrónico: [email protected]