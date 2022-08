Queda a deber el de la SEC

¡Dudan del agua de la presa!

Roban un tráiler con placas

Que hace historia el Alcalde

Queda a deber el de la SEC…Tal como se veía venir, quien consideran que quedó a deber en lo que es el regreso a las clases presenciales, después de más de dos años de pandemia por el Covid-19, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, por las manifestaciones y bloqueos de calles que ayer realizaron padres de familia por las pésimas condiciones que presentan algunas escuelas. ¡Zaz!

Y para muestra de esa inconformidad bastan dos botones, empezando por la protesta que hicieran los paterfamilias de la Secundaria No. 33, localizada en la calle Ángel García Aburto, de la colonia El Choyal, quienes impidieron el acceso para exigir instalaciones dignas, además de aires acondicionados, y es que ni la limpieza previa hicieron, al grado de que denuncian que su interior parece una selva. ¡De ese pelo!

Ya que como consecuencia del abandono en que se encuentra ese centro escolar, es por lo que están reprobando a Grageda Bustamante y sus deficientes operadores, por como ni mínimamente procedieron a llevar a cabo esos desmontes, por lo que con más ganas los enchilados papás les echaron en cara que mucho menos hay centros de carga, cableado, aunado a que los baños están “para llorar”. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que con pancartas en mano se plantaron para protestar y cerrar la avenida que pasa frente a dicho plantel, para advertir que no enviaran a su hijos para el ciclo escolar 2022-2023, hasta que no corrijan esas anomalías, que sí que ¡son de primaria!, por como en general se encuentra prácticamente vandalizado, lo que está de no creerse, y que aseguran que es el reflejo del fiasco que ha sido Aarón como funcionario. ¡Ups!

Eso si se parte de que es un inmueble educativo que está casi en el sector Centro de Hermosillo, de ahí que se pregunten que si cómo estarán los que se localizan más retirados, y es por eso que los de la Secundaria No. 33 aprovecharan la recta para también exigir la salida de la supervisora de zona, una susodicha Ruth Martínez, dizque porque en los años que ha estado a cargo de esa escuela, ésta ha registrado un mayor deterioro. ¡Glúp!

De tal forma que a Grageda sí que le queda aquello de que, ¡mal empieza la semana para el que ahorcan en “San Lunes”!, aunque en su triste caso fue ¡en domingo!, ya un día antes de la vuelta a las aulas, lo que son los progenitores del Centro de Atención Infantil No. 2, que opera en el sector de Bugambilias, igualmente “se levantaron en armas” para demandar la contratación de profesores, porque ni eso les aseguraron. ¡Vóitelas!

A ese punto de inédita estuvo esa rebelión, por lo dominguera de la misma, al ser previa a la reanudación de las actividades educativas, para ver sí así les asignaban el personal docente que les hace falta, pero si no se los enviaron antes, mucho menos lo iban hacer “al cuarto para las 12”, y es por lo que apuntillaran que continuaran con su movimiento hasta que no les resuelvan esa cuestión que es por demás elemental. ¿Qué no?

No en balde es por lo que dicen que del saldo en general de esa regresada escolar dependerá la permanencia del susodicho vividor público en ese encargo, ya que para todo sale con que él tiene “otros datos”, al estilo del “Prejidente”, Manuel López Obrador, como en esta ocasión en que dijera que en el Centro de Atención Infantil No. 2 sí cuentan con maestros, cuando la realidad es otra, por lo que así “va morir engañado”. ¡Palos!

¡Dudan del agua de la presa!…Con todo y que digan que no, pero a la que sí que le sobra razón, es a la investigadora de la Universidad de Sonora (Unison), Reina Castro Longoria, de que podría estar en peligro la salud de los hermosillenses por el trasvase de agua que actualmente se está haciendo de la presa Rodolfo Félix Valdés, conocida como El Molinito, a la Abelardo L. Rodríguez de esta “Capirucha”. ¡Así está la duda!

Toda vez que a decir de Castro Longoria, que se basa en los estudios que se han hecho, en lo que es el embalse de esa obra hidráulica del Molinito todavía permanecen asentados la mayoría de los metales pesados que fueran arrastrados por el Río Sonora, luego del tóxico derrame provocado por una fuga registrada en la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, en agosto de 2014. De ese tamaño!

Porque según lo revelado por la especialista de la Unison, a partir del último reporte hecho por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el 2019, éste arrojó que en el fondo de esas aguas había alta concentración de plomo, manganeso, arsénico, aluminio, cadmio y fierro, que son de alto riesgo para el consumo humano, por lo que así está la peligrosidad latente que algunos han querido maquillar. ¡Ni más ni menos!

Lo anterior al manejarse que debido a la composición química de esos minerales se requiere de cientos de años para que se modifiquen, o disgregación natural, pero mientras eso sucede han estado entrando a la naturaleza por filtración y contaminación de pozos, lo que coincide con que el gobierno federal ya tiene detectada un alza en la incidencia de cáncer en Sonora, comparado con otros Estados, lo que da que pensar.

Al Castro señalar: “Suponemos que es de riesgo, hay elementos suficientes para creer que sigue estando el riesgo porque los contaminantes ahí quedaron en El Molinito; si van a desfogar la parte superficial de todas maneras va a arrastrar, y va a arrastrar para acá para la presa Abelardo L. Rodríguez, ahí lo que se arrastre, lo que llegue a la presa y que la presa no ha sido estudiada, ya deberían estar monitoreando, es urgente”.

Es por eso de ese ¡S.O.S! que están lanzando, para que cuando menos le den una checada a esa desfogada de 40 millones de metros cúbicos de agüita que llegarán a esta Ciudad del Sol. ¡Mínimo!

Roban un tráiler con placas…Al que vaya que por todos lados se le han seguido complicando las cosas, es al secretario de Hacienda estatal, Omar Del Valle Colosio, a la hora de no contar con placas vehiculares para la renovación de esas láminas, por el faltante que continúa habiendo, y en parte propiciado por la demanda extra a raíz de la regularización de “carros chuecos”. ¡De ese vuelo!

Y es que no solamente cambiaron de proveedor, sino que además trascendió que en su momento les quedaron mal con la licitación que se hizo con ese fin, y es por lo que ha estado muy inestable el surtido, y que es por lo que en la mayoría de las agencias fiscales les están dando pa´tras a todos los que acuden a hacer ese trámite de emplacamiento, por simple y sencillamente no tener en existencia. ¡Increíble, pero cierto!

Sin embargo y por si algo el faltara a Del Valle Colosio y compañía, resulta y resalta que ahora hasta están siendo víctimas del hampa, al aflorar que en Guanajuato acaban de recuperar un tráiler que había sido robado el pasado jueves, cuando transitaba cargado con un plaquerío de esos que tenía como destino Sonora, después de un operativo de búsqueda que implementaran, encontrando el aludido tractocamión abandonado. ¡Ouch!

Ahora habrá que ver el impacto del hurto de ese camión de la marca Internacional, línea FAMSA, con tablillas de circulación del Estado de México, que fuera ubicado en la comunidad de Neutla, municipio de Comonfort, al no quedar claro si se puso a buen resguardo el cargamento que llevaba, porque si se lo llevaron para fundirlo, eso hará que por estos lares se incremente la falta de plaquitas. ¡Cuando menos!

Si se toma en cuenta que hasta ahora lo que es Omar Francisco no ha dicho ni media palabra respecto a ese atraco, como tampoco del impacto que tendría, al suponerse que eso prolongaría la carencia de esas identificaciones para los autos y todo tipo de vehículos, como tampoco si el costo de ese atraco será para la empresa surtidora, o el Gobierno del Estado, y menos el cómo está el stock disponible hasta el día de hoy.

Que hace historia el Alcalde…Quien sí que ha seguido “haciendo milagro$” para equipar las diferentes áreas del Ayuntamiento, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está la buena nueva que acaba de dar a conocer, referente a que ya están en Hermosillo las 220 patrullas eléctricas que garantizarán que la Policía Municipal llegue más rápido a los llamados de auxilio de los ciudadanos.

Para el caso es que a través de las redes sociales Astiazarán Gutiérrez compartiera las imágenes de las nuevas unidades con las que la Capital se convierte en la primera ciudad del País en contar con ese equipamiento, y que es por lo que dijera: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para convertir las prioridades de la gente en resultados de gobierno y la seguridad es una de las más importantes”. ¡A ese grado el progreso!

Por lo que a como la pongan, pero lo cierto es que “El Toño” Astiazarán continúa haciendo historia por esos resultados alcanzados en tan poco tiempo, o en menos del primer año de su trineo, como lo destacara en un video que difundiera, en el que explica que cada “perica” de esas cuenta con un sistema de videovigilancia para asegurar un buen trato de acuerdo al protocolo, y haya más seguridad y apoyo para la ciudadanía.

O séase que así está el avance en esa materia, porque esos nuevos vehículos se suman a los otros 80 de gasolina con los que ya se contaba, para ya contabilizar alrededor de 300, pero con la novedad de que son camionetas que operan únicamente con electricidad, y es por lo que proyectan un ahorro importante en los conceptos de mantenimiento y combustible, a lo que se le agrega que son de muy buen ver, o presentables.

Más menos así está ese acierto del “Presimun” aliancista, porque al aumentarse el parque vehicular policial como no se había hecho antes, eso tendrá como resultado que se reduzcan los tiempos de respuesta cuando los ciudadanos las requieran, porque serán más las que andarán circulando y haciendo rondines en las vialidades, para cuando reciban los reportes del 911, no como era antes, cuando no se daban abasto. ¡Qué tal!

Correo electrónico: [email protected]