Falla mediación en Caso CFE…Y donde sí que falló la mediación, es en el “tiro cantado” que se traen los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), encabezados por Ignacio Peinado, y los directivos de la CFE representados por el gerente general, Alberto Nieblas, y para seña está el que ya demandaran a los primeros ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuando se suponía que estaban en diálogo. ¡Zaz!

A ese grado terminó “de estirarse la liga”, de acuerdo a lo revelado por el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, al destapar que los apoderados legales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) procedieron por esa vía contra Peinado Luna y compañía, por los bloqueos que mantienen desde el pasado 13 de agosto ante esa paraestatal, al cancelarles la opción de hacer convenios de pago para sus agremiados. ¡Ups!

Así que ante esa acción de los de la “Comisión”, “El Nacho” Peinado ya la calificó como de amedrentamiento, y es por lo que su posible reacción sea de pronóstico reservado, si se analiza que además de esas bloqueadas de las oficinas, que incluyen los cajeros CFEmáticos, ya el 15 de agosto también cerraron una docena de los principales cruceros de esta Capital, de ahí la expectativa que hay, de lo que pudieran hacer.

Porque una medida de presión como esa, en un día como hoy en que los estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria regresarán a clases presenciales después de la pandemia de Covid-19, sí que sería el acabose, en que caso de que esos usuarios volvieran a repetirla, después de que el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes Sierra, “no diera con bola” en su encomienda de buscar que se pusieran de acuerdo. ¿Qué no?

Toda vez que con esa postura jurídica asumida por los operadores de esa empresa que se jacta de ser de “clase mundial”, sí que terminaron de ¡pintar su raya!, por el mensaje que ya enviaron de que ¡allá nos vemos en los tribunales!, después de que “mandaran por un tubo” a los del Gobierno del Estado en su fallida función de mediadores, por lo que ahora sí que será de a como les toque, y es por eso que ya todo se puede esperar.

Para quien dude lo anterior ahí tienen lo que ya les revirara Peinado, de que: “El hecho de que hayan interpuesto demandas penales en contra de tu servidor eso no nos amedrenta, al contrario, estamos más unidos que nunca, más firmes que nunca los usuarios, y no tenemos ningún temor de terminar presos tras las rejas, pero la lucha continuará hasta lograr restablecer nuestros derechos sociales”. ¡Esa es la consiga que hay!

A la par de que igualmente “le pegaran su raspada” a los de fiscalía federal, que por estos lares es presidida por Méndez, al señalar con dedo de fuego que consideraban por demás lamentable que la FGR le haya dado curso a esas querellas que tiene como objetivo la persecución de líderes sociales y usuarios, cuando su esfuerzo debería estar enfocado en perseguir a los generadores de violencia en el País. ¡De ese pelo!

De esa forma les están “echando la ley” a los de la UUH, contrario a otros a los que han seguido solapando, como es el caso de los ganones de la tribu yaqui que tienen años extorsionando, o robándole a los que circulan por la carretera de Cuatro Carriles; o a los que la tuvieron tomada, como son los promotores de Libre Tránsito, que hasta con cargos en el gobierno estatal los premiaron, por lo que así está de dispareja la cosa.

Aunque contra todo lo esperado, y luego de dos semanas de “jalonellos”, resulta que en pleno “domingo” ayer trascendió que ambas partes en conflicto llegaron a un arreglo para que dicha Unión siga haciendo esa gestión de convenios y reconexiones de sus más de 6 mil integrantes y la ciudadanía en general, ante lo que Ignacio expresara sentirse más que contento por ese acuerdo logrado de última hora que los deja como estaban.

¡¡“Renuncian” a funcionaria!!…Una vez más se demostró que no es lo mismo criticar y proponer, que el actuar y hacer, como lo refleja el cese fulminante disfrazado de renuncia del que acaban de hacer objeto a la hoy ex directora del Centro de Atención Canina y Felina, una tal Lizeth Martínez, después de que en lo que va del trienio sólo estuviera de parapeto, al no haber hecho nada en pro de ese sector. ¡Pácatelas!

Ya que hasta donde se sabe, dicen que lo que es el nombramiento Martínez González surgió a propuesta de los diferentes colectivos defensores de animales, aunque a la hora de la hora resultó “píor” el remedio que la enfermedad, con esa modalidad de promover esa opción de participación ciudadana, al estilarse que al final ni a esas organizaciones que la impulsaron ayudó, al burocratizarse y sólo dedicarse a cobrar la quincena. ¡Glúp!

Aun así, y aunado a la incompetencia que exhibiera, la gota que manejan que terminó de derramar el vaso, o eso fiasco que resultara Martínez González en ese puesto, son las denuncias que se difundieran a través de redes sociales, vía unos videos que circularon en los que se mostraban cachorros muertos, y otros en agonía, motivo por el cual la Fiscalía General de Justicia del Estado procedió a inspeccionar el lugar. ¡Ouch!

Pero como la que calla otorga, es que la hoy ex funcionaria municipal no dijera ni media palabra, en torno a esa investigada que le iniciaran en el inmueble que estaba bajo su “resguardo”, lo que “curiosamente” coincidió con el que presentara su renunciada “voluntaria”, dizque por motivos personales, aunque ahora habrá que ver si no amerita el que le finquen alguna responsabilidad por esas muertes por obvia negligencia.

Casi por nada es que el alcalde, Antonio Astiazarán, por medio del Twitter ventilara que en su gobierno están comprometidos con la salud y dignidad de animales, personas y con el cuidado a la naturaleza, al apuntillar que: “El maltrato animal se da por acción, o por omisión. Como presidente municipal no toleraré ningún acto que afecte la salud o dignidad de las personas, ni de los animales”, por lo que más claro ni el agua. ¡Vóitelas!

Redobla tarea titular de Becas…Quien sí que terminó “echando el resto” hasta en los días previos al regreso a clases de Educación Básica, que es hoy, es el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Froylán Gámez Gamboa, como lo prueba que el gobernador Alfonso Durazo Montaño todavía recién encabezara un acto de entrega en San Luis Río Colorado. ¡De ese tamaño!

Más menos así dan cuenta que Gámez Gamboa “se ha fajado” con la promoción de ese programa de becas llamado “Sonora de Oportunidades”, con el fin de que tenga un impacto positivo en la vida estudiantil de los jóvenes, al consistir en un apoyo monetario de diferentes cantidades, dependiendo del nivel educativo, con el que buscan garantizar que no abandonen sus estudios por motivos económicos, o falta de “lana”. ¡Mínimo!

Pues en base a lo asegurado por Durazo Montaño, se trata del fondo becario más grande en la historia de la Entidad, con un monto de $400 millones de pesos obtenidos del recorte presupuestal que le hicieran al Congreso del Estado, y eso nomás “para abrir boca”, porque desde ya están proyectando que para el próximo año pudieran dobletearlo, al contemplar que llegue a unos $800 “melones”, por esa ser la meta. ¡Órale!

No en balde es por lo que el Mandatario estatal resaltara con todas sus letras que: “Este programa es uno de los más sensibles de mi Gobierno. Hay muchos programas, pero casi les diría que ninguno como éste, porque tiene un impacto fundamental en nuestra juventud, en ayudarlos a que cuenten con un poquito más de recursos para que no se vean en la necesidad de suspender sus estudios por limitaciones económicas”.

Por lo que de concretarse ese plan, como es el de duplicar el número de becados, al que sí que se le seguirá cargando la chamba, es a Froylán, y más después de que el Ejecutivo hiciera un compromiso público para lograr que ese esquema obtenga el financiamiento suficiente y que al final de su mandato todo el estudiantado de la región sonorense cuente con una bequita de esas para continuar con su preparación académica. ¿Será?

Ya extor$ionan a los taxistas…Aunque es algo que habían venido negando, pero lo que es en Nogales ya están extorsionando a los taxistas, en lo que es un hecho delictivo que sacara a flote el mismísmo “Gober”, Alfonso Durazo, al ventilar que la Fiscalía estatal ya cuenta con denuncias de los trabajadores del volante, por de a cómo los integrantes de grupos delincuenciales les están cobrando cuota$ por trabajar. ¡De ese vuelo!

Tan es así que Durazo Montaño dijera que: “Hay una orden de aprehensión girada contra el líder de esa organización que se ha dedicado a extorsionar a los taxistas, tenemos conocimiento que en este momento no se encuentra en Nogales, no se encuentra en nuestro Estado, lo tenemos ubicado en términos amplios, pero no hemos tenido todavía capacidad para ejecutar la orden de aprehensión”. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo de ese tiempo a la fecha, o desde que hiciera esa inusual revelación, porque siempre guardan un hermetismo tocante a ese delito, es hora de que no ha vuelto a saberse nada con realación a esas investigaciones que se llevaban a cabo contra esos extorsionadores, y que no descartan que igualmente estén operando en otros sectores, aunque nadie se atreve hablar, o a denunciarlo por temor. ¡Tómala!

Al lo mismo especularse que estaba ocurriendo en el centro turístico de San Carlos en Guaymas con los dueños de los antros, por la forma en que habían venido siendo blanco de atentados por parte del crimen organizado, como en el bar La Bartina, así como en el restaurante-bar Hammer Heads, hasta que el 5 de julio de éste año mataron a la dueña del restaurante “La Catrina”, Irma Janeth Castro. ¡Increíble, pero cierto!

No obstante y a pesar de la gravedad del señalamiento de la primera autoridad estatal, pero lo cierto es que todo mundo hizo mutis, o guardó silencio, al punto de que ha pasado el tiempo y no ha habido novedades.

