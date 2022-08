Ignora denuncias Sagarpa

Ignora denuncias Sagarpa…Quien sí que está dando visos de vivir en otro mundo, es la por algo tachada de fantasmal titular de la Sagarpa estatal -Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura-, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, por como hasta ahora simplemente ignorara las denuncias que aflorara, de que jaurías de perros salvajes están atacando el ganado. ¡De ese pelo!

Pues hacen saber que lo que es a Rodríguez Mendoza le ha entrado por un oído y salido por otro, las recientes quejas hechas públicas por los representantes de las Asociaciones Ganaderas del Valle del Yaqui y del Mayo, derivado de que han detectado grupos de canes que atacan y matan a sus animales, en los que es una grave problemática que ha ido al alza, porque tan solo en lo que va del año se han registrado unos 40 casos. ¡Zaz!

Porque dan cuenta que lo que es Fátima Yolanda, ni siquiera se ha dignado a externar una postura al respecto, o con referencia a esas inéditas afectaciones que han estado padeciendo los ganaderos de por esos rumbos del Sur del Estado, y que muy seguramente que también se han de estar presentando en otras regiones, de ahí que lo que menos se esperaba, es que accionara e implementar un plan preventivo, pero ¡qué va! ¡Pácatelas!

Aun y cuando no es algo inventado, como lo corroborara el presidente de la Asociación del Valle del Yaqui, Julio Aldama, al dar a conocer que durante el 2022 ya son más de 20 ataques los que se han presentado en esa zona, y lo “píor” es que además de ese perrerío en estado salvaje, también enfrentan a los pumas que igual agreden a las vacas para alimentarse, sumado a que terminan siendo un riesgo para la gente. ¡Tómala!

Pero por si quedaran dudas quien segundó a Aldama es el líder de la Asociación Ganadera del Mayo, José María Ross, al señalar que en ese mismo periodo en Navojoa se han registrado un número similar de esas ferocidades contra las vaquillas y becerros, aunque también se devoran a los chivos, borregos y demás, por ya estar a la altura de otros depredadores como los coyotes y los felinos antes mencionados. ¡Ni más ni menos!

En lo que es una depredación extra que denuncian que les ha estado ocasionando pérdidas a dichos productores ganaderos, por “bajita” la mano cada animal costar unos $12 mil pesos, pero dicen que lo que es a la de la Sagarpa “le ha valido una pura y varias con sal”, por no saberse que hasta el momento haya hecho algo referente a eso, que es provocado porque personas abandonan chuchos en los alrededores de los ranchos.

Y es que después de que crecen y se juntan en manadas, es cuando buscan comer y aprovechan que el vaquerío anda en el monte para cazarlo, eligiendo a los de menor tamaño y delgados para lograrlo. ¡Palos!

¡Niegan acceso gasolineros!…Las que creen que se mandan solas son algunas gasolineras de Sonora, como una vez más se demostrara, ante la reciente revelación que hiciera el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, al aflorar que como parte de los operativos de verificación que les hacen, resulta que por enésima ocasión otras dos de por acá no se dejaron revisar, que por algo será, y no precisamente porque den de más.

Por ese motivo y para que no se vuelvan hacer “vivo$”, es por lo que Sheffield Padilla advirtiera que ahora enviarán a su gente del área de inspección acompañados por elementos de la Guardia Nacional para realizar esas verificaciones, por lo que a ese grado están tendiendo que llegar, como es al recurrir al uso de la fuerza pública, por de a cómo es que los gasolinero$ se consideran intocables, al crear unos verdaderos feudo$.

Tal es el caso de un expendio ubicado en la avenida José María Morelos de Navojoa, con la razón social Servicios Dubai RGB S.A. de C.V.; y el otro es uno localizado sobre el bulevar Solidaridad en Hermosillo, con el nombre fiscal de Gasolinera Soyopa, que es donde sus explotadores les dijeron a los de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que a sus instalaciones no entran, y menos para revisarlos. ¡Así los retan!

Aunque después de esa “bateada”, o cerrada de puertas que les dieran, lo que es dicho procurador del consumidor le reviró que si no es por las buenas, “pos” será por las malas, o con la Guardia, con todo y que ya son varias las veces en que les han dado “pa´tras los filders”, por lo que mejor harían en ya solicitar un comando de planta de esa institución de seguridad para que los apoyen en esas inspeccionadas. ¡Mínimo!

Y en tanto que esos por algo mal afamados empresarios se oponen a ser checados, lo que es el delegado de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Jorge Eduardo Mijares Casas, nomás ha guardado silencio, haciendo valedero aquello de que el que calla otorga. ¡Esa es la impresión!

“Salpica” arresto de ex Fiscal…Vaya que a como la pongan, pero ya está quedando la impresión de que con la reciente detención del ex Procurador del País, Jesús Murillo Káram, están siendo selectivos a la hora de proceder contra los culpables e implicados en el caso de Ayotzinapa, o de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014, por de entrada estar descartando a otros de los de “más arriba”. ¿Qué no?

Lo anterior luego de que de inicio se supiera que no investigan al ex presidente, Enrique Peña Nieto, como tampoco al arrestado y libarado ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, cuando por sentido común se intuye que Murillo Káram no se mandaba solo, como para ahora sí que ser el único acusado por desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. ¿Cómo ven?

E igualmente luego luego salieron a defender al titular de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, como lo hiciera la jefa de gobierno de guachilandia, o de esa urbe, Claudia Sheinbaum, después de que se filtrara que es uno de los que en su momento le siguiera el juego a Murillo, en aras de inventar lo que se conociera como la “Verdad Histórica”, con el fin de darle carpetazo a las indagaciones sobre esa matanza.

Eso lleva a explicar el porque existe la percepción generalizada, de que la sorpresiva arrestada del ex mandamás de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, sólo es con tintes mediáticos, o para reemplazar la liberación que se hiciera de la ex de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, quien tras tres años de encierro dejara la cárcel el mismo día en que a él se le apresara.

Sin embargo y en lo que son peras o manzanas, lo cierto es que no están llegando al fondo de esas muertes, como es a los autores materiales que se dice que fueron los de una narco-célula de los Guerreros Unidos de esa Entidad guerrerense, porque lo que es a Murillo únicamente lo estarían enjuiciando por alterar el proceso para ocultar lo que pasó, dizque porque es un crimen de Estado, pero ni así están “agarrando corte parejo”.

Exhiben a la del Transporte…A los que dan cuenta que mínimo les van a decir que ¡se vale soñar!, es a los de la Asociación Jóvenes Canacintra -Cámara Nacional de la Industria de Transformación- delegación Obregón, encabezada por Luis Bueno Villegas, por estar exigiendo una mejora generalizada del servicio de transporte urbano, cuando es algo que no se ha logrado ni en “Hornosillo” que es la Capital. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que ventilan que lo que es Bueno Villegas y compañía, sí que ¡están pidiendo un imposible!, a la hora de demandar que se cumplan los horarios, que haya unidades con la refrigeración encendida, una mayor cantidad de camiones en óptimas condiciones y que cuenten con asientos para adultos mayores, discapacitados y mujeres embarazadas, por como el sistema transporteril ha ido de mal en “píor”.

No obstante y ante el fiasco que consideran que ha sido la titular del Transporte estatal, Lirio Anahí del Castillo Salazar, es por lo que esas exigencias se han convertido en unos ¡sueños guajiros!, en detrimento de los miles de usuarios de Cajeme y el resto de la Entidad, por ser el común denominador con referencia a esa prestación de servicio de pasaje, por hasta ahora no haberse pasado más que de los puros planes. ¡Ñácas!

Motivo por el cual es que el líder juvenil de la Canacitra anticipara que ya están trabajando en crear una comisión de transporte para vigilar la operatividad y a través de ésta proponer y elaborar proyectos y acciones con base en las necesidades de los pasajeros, a partir del como han venido incumpliendo con apartados de la Ley de Transporte del Estado, lo que ha sido claves para propiciar esa debacle y detrimento. ¡A ese grado!

Aun así lo que refleja el como del Castillo “no la está cuajando”, como dicen los chavos, es que a la par aflorara el paro laboral que desde el pasado lunes iniciaran los choferes de la línea 10 de ese mismo municipio, que tienen una docena de ruleteros detenidos, porque no les han cumplido con el contrato colectivo de trabajo, pero lo que es tal funcionaria sigue como si nada pasara, por simplemente ¡valerle!

