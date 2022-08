Rebasan las fallas a Aguah

+ Ponen la muestra a Rectora

+ ¡Siguen retenes anti alcohol!

+ Resurgen protestas por ABC

Rebasan las fallas a Aguah…Y a los que no les ha faltado, es a los de Agua de Hermosillo (Aguah), porque cuando no es Chana ha sido Juana, pero el caso es que les ha seguido fallando el abasto de ese vital líquido, ahora dizque porque se dañó la línea de conducción por la crecida del río San Miguel, pero lo “píor” es que ni siquiera hay una fecha para el inicio de las reparaciones, en perjuicio del sector Norte. ¡Zaz!

Porque de acuerdo a los apechugado y sacado a flote por el coordinador de Operación de esa paramunicipal, Jesús Carrillo Rojas, a raíz de esa afectación han tenido que suspender el funcionamiento de una serie de pozos, los cuales dejaron de suministrar más de 300 litros por segundo de agua a la red de distribución, y es por lo que más de un medio centenar de colonias se han quedado sin el servicio. ¡De ese pelo!

Es por eso que Carrillo Rojas adelantara que de manera temporal comenzarán a tandear esa zona con el poco flujo que hay, vía el aplicar un poco más de presión, a fin de que cuando menos cuenten con agüita por las tardes, porque lo que es en las mañanas es casi nula la que les llega, razón por la que ya no alcanza a subirle a los tinacos, de ahí que ya hay quienes han empezado a utilizar bombas. ¡Así la deficiencia!

Así estarán esos nuevo semitandeos acuáticos para colonias del “Nortí” de la ciudad, según esto provocados por esa eventualidad, y es que tendrán que esperar a que bajen los niveles del arroyuelo del “San Mike” para entrarle a la reparada y vuelvan a la normalidad en Banus, Colinas de San Javier, Los Ángeles, Monterosa, Pueblitos, Palo Fierro, Puerta de Hierro, Romanza, Sierra Bonita, Villa Verde y Vista Azul, entre otras.

Aunque es un esquema de reajuste de abastecimiento de emergencia que todo hace indicar que irá para largo, a partir del anuncio que acaba de hacer la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de que desde hoy empezarán a hacer un trasvase de la presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito”, hacia la Abelardo L. Rodríguez de esta Capital, con lo que se mantendrán los altos niveles del afluente como durante las lluvias.

Derivado de que actualmente el “Molinito” tiene un embalse de más de 70 millones de metros cúbicos (Mm3), cuando lo que debe mantener son 40 millones de mm3, por ser una obra hidráulica de control y no para almacenar, por lo que será una cantidad importante la que dejarán correr, y que es por lo que también ya están exhortando a los habitantes de las comunidades aledañas al Río Sonora a tener precauciones. ¡Tómala!

O séase que todo se les ha estado juntando a los operadores de Aguah, aunado a que lo que es Carrillo todavía advirtiera que esa medio abastecida que les darán a los nuevos sectores afectados no estará exenta de imponderables, tales como los ya reiterados apagones, o desperfectos que ameriten el cierre de las válvulas de conducción, y que es algo que ya se ha vuelto de lo más común, al grado de que los usuarios ya no les creen.

En lo que es una problemática que resulta por demás irónica, si se analiza que hoy en día los que sobra es agua, por la temporada de llovidas extraordinarias, al punto de que los de la Conagua dicen que los más de 30 millones de metros cúbicos de la Abelardo L. Rodríguez alcanzarían para diez años, pero ahora en lo que han estado irregulares es en la distribuida, al ese ser “el coco” de los de Aguah en el presente verano. ¡Palos!

Ponen la muestra a Rectora…Quienes le han seguido poniendo la muestra a la rectora de la Unison, María Rita Plancarte Martínez, son los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), cuyo dirigente es Juan Díaz Hilton, por la solicitud de más “lana” que desde ya le están haciendo al Gobierno del Estado, al hacer valer aquello de que al que madruga Dios lo ayuda. ¡Vóitelas!

Como lo prueba el que Díaz y compañía acudieran al Palacio de Gobierno para entregarle un oficio al gobernador, Alfonso Durazo, solicitándole que en el Presupuesto de Egresos del 2023 incluyan en el subsidio ordinario para la Universidad de Sonora (Unison) una bolsa, o presupuestación extra de $130 millones de pesos para resolver las demandas y necesidades más urgentes de los docentes. ¡De ese vuelo!

Al manejarse que es un documento que contiene varias de las exigencias que quedaran pendientes en la pasada revisión contractual laboral que llevan a cabo cada año, y que principalmente están relacionadas con la cuestión salarial, bajo el argumento de que el aumento del 3.5% de sueldo que les autorizaron, según esto ni tan sólo llegó a la mitad de la inflación reconocida en el 2021, por lo que así están de rebasados. ¿Será?

Igual se volvieron a quejar de que en el 2019 la llamada Máxima Casa de Estudios firmó un nuevo convenio de prestaciones con el Isssteson, el cual propició que les incrementaran las cuotas en diferentes rubros, como servicio médico en un 0.5%; infraestructura 1%; y pensiones y jubilaciones 6%, para un alza total del 7.5% del salario de cotización, y es por lo que quieren recuperarse. ¿Cómo ven?

Pero como cada quien vela por lo que le interesa, es por lo que trascendiera que Plancarte Martínez anda más preocupada por lo que esa la propuesta de reforma a la Ley 4 universitaria, que filtran que nuevamente analizarán en el Congreso del Estado el venidero septiembre, y no es para menos, ya que entre otras cosas contempla la desaparición de la Junta Universitaria, que es órgano con el que se elige a los rectores. ¡Ups!

¡Siguen retenes anti alcohol!…Sin hacerse mucho ruido, pero los que han mantenido en esta Ciudad del Sol, son los retenes anti alcohol, como lo confirmara el comisario en jefe de la Policía hermosillense, Alonso Durón Montaño, pero ahora con la presencia y supervisión de los observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y que es por lo que “ya no se les puede pasar la mano”. ¡De ese tamaño!

Si se toma en cuenta que esa era la principal queja de los ciudadanos “atorados”, o parados en esos filtros de alcoholimetría, con el pretexto de evitar accidentes, al detectar conductores punibles, o “chupibles”, en lo que es una creciente inconformidad que fuera secundada por las diferentes cámaras empresariales, entre ellas la Canirac, por ser unas revisiones que se realizaban de manera unilateral. ¡Ni más ni menos!

A lo que se le sumaban los operativos de “cacería” que implementan los fines de semana los “polichotas” de esa corporación, al estar al acecho de los clientes que salen de los bares, antros y restaurantes, a quienes los detienen sin ningún motivo, al no haber cometido ninguna falta, y es por lo que el de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira, pusiera el grito en el cielo.

No obstante y luego de la intervención de la CEDH, con todo y que en un principio se resistiera a hacerlo su presidente, Luis Fernando Rentería Barragán, es por lo que han ido a la baja las denuncias, y más después de que dijera que la aplicación del alcoholímetro no era obligatorio, con todo y que Durón Montaño asegura que hay otras pruebas con las que también puede identificarse si una persona no es apta para conducir. ¡Ajá!

Sin embargo será el sereno, pero lo único cierto es que ya se ve otro ambiente al respecto, porque la verdad que ya se habían pasado de per$ecución contra la ciudadanía, por de a cómo ya ni las formas guardaban, porque sí bien son necesarias esas filtradas que hacen, como una medida de prevención, pero por la manera en que las hacían, más bien parecía que eran con un fin de recaudación, según el sentir de las mayorías. ¡Ñácas!

Resurgen protestas por ABC…Las que ya son como “tirarle pedradas al sol”, son las protestas de los padres y víctimas del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, y en el que murieran 49 niños, como la que ahora realizaran la noche del pasado martes frente a la sede Suprema Corte de Justicia de la Nación, al colocar un “antimonumento” con las cruces de cada uno de los fallecidos.

Ya que a decir de los promotores de esa enésima y sorpresiva movilización, la intención de la instalación de ese crucerío de color blanco, es la de que no olviden las cuentas pendientes que tienen con los pequeños y las familias enlutadas por esa tragedia que tuviera lugar en una estancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como consecuencia de una negligencia cometida a todos los niveles. ¡Mínimo!

Y es que en base a lo ventilado por Marisol Montaño, madre de una menor sobreviviente de ese trágico siniestro, es una forma por medio de la cual nuevamente están: “Exigiendo justicia por 49 niños que no están y por mi hija que tiene graves lesiones, la Suprema Corte juró y perjuró, igual que el Presidente actual, hacer justicia por nuestros hijos, por la muerte de 49 y más de 106 lesionados”. ¡Así el clamor!

Aun así y por más razón que tengan, la cruda realidad es que a más de una década de esa catástrofe que a todo mundo conmocionara, la verdad es que simplemente no ha tenido eco, y muy seguramente que menos lo van a tener promoviendo esas acciones y manifestaciones a destiempo, o cuando nadie ya se las espera, en lugar de concretarlas en fechas especiales y emblemáticas que tengan que ver con las demandas de justicia. ¿Qué no?

Con todo y eso, pero lo que son esas barras entrecruzadas ya se las dejaron en las afueras de la Suprema Corte de “Injusticia”, en aras de restregarles que el ¡5 de junio no se olvida!, como las que en Hermosillo montaran en la Plaza Emiliana de Zubeldia, precisamente para que sea un recordatorio de que todavía falta castigue a los culpables de esas muertes, por aún estar los procesos judiciales pendientes, o en curso. ¡Pácatelas!

Correo electrónico: [email protected]