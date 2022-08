Seguirá Lillini como técnico de Pumas; Así lo determinó la directiva

Fuentes al interior del club confirmaron que hubo una reunión en la Rectoría, donde se juntaron Graue, Lillini, así como el presidente y vicepresidente del Club

Andrés Lillini seguirá como director técnico de Pumas, así lo determinó la directiva conformada por Miguel Mejía Barón y Leopoldo Silva, quienes sostuvieron una reunión con el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Fuentes al interior del club confirmaron que hubo una reunión en la Rectoría, donde se juntaron Graue, Lillini, así como el presidente y vicepresidente del Club.

En dicha junta, Silvia y Mejía Barón le dieron nuevamente el respaldo al estratega argentino, quien ya suma 8 encuentros sin conocer la victoria.

A Pumas le restan 6 encuentros por disputar, y en este momento están en la penúltima posición con 9 puntos.

El próximo sábado enfrentarán al Atlas en el Estadio Jalisco y de acuerdo con la evolución de los lesionados, se espera el regreso de Eduardo Salvio y Arturo “Palermo” Ortiz.

Arremete “Pikolín” contra Dani Alves

El ex defensa de los Pumas, Marco Antonio “Pikolín” Palacios arremetió contra Dani Alves, el multicampeón que llegó como refuerzo del equipo, pues dijo que el brasileño solo vino a firmar autógrafos.

“Dani Alves llegó sin pretemporada, con un torneo empezado, y no se pensaron que Dani Alves llegó a un equipo donde se tiene que correr mucho muchísimo. Si viene a firmar autógrafos y a orientar a los chavos, perfecto”, explicó en entrevista para W Deportes.

“Pero si lo trajeron para resolver partidos, no va a poder porque en Pumas hay una filosofía de juego, no somos ni Barsa, ni Tigres, somos Pumas y ahí todos deben de correr, de meterle. Si quieren que Dani Alves resuelva partidos a sus 39 años, es imposible”.