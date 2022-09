Roban avioneta asegurada por la FGR en Ensenada, Baja California

La aeronave Cessna, matrícula XB-NOK, almacenada desde hace tres años en el Garage Núñez, fue hurtada por un comando integrado por al menos 10 hombres

Una avioneta Cessna, matrícula XB-NOK, almacenada desde hace tres años en el Garage Núñez, al sur de Ensenada, fue robada por un comando integrado por al menos 10 hombres que sometieron al velador.

El Fiscal estatal Ricardo Carpio Sánchez detalló que la avioneta estaba desde hace tres años bajo el aseguramiento precautorio de la Fiscalía General de la República, específicamente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Delincuencia organizada.

Según información preliminar, la aeronave no estaba en funcionamiento, pues le faltaban partes, pero fue remolcada con un tractocamión.

“Se confirmó la ausencia de la avioneta, el reporte se hizo al día siguiente, se la llevaron, al parecer la aeronave no estaba en funcionamiento, no tenía mecanismos, motor, es posible que se la hayan llevado por piezas, con un vehículo grande, porque no tenía las partes”, refirió.

El pasado 28 de agosto, en la Colonia Vicente Guerrero, al sur del Puerto de Ensenada, sobre la carretera Transpeninsular kilómetro 175, los agresores irrumpieron en el garage y amagaron al velador, quien también opera como carrocero del lugar.

“Ingresaron alrededor de diez personas de sexo masculino con armas largas, lo sometieron amarrándolo de pies y manos, vendándole los ojos y lo encerraron en un depósito”, señala un parte informativo.

Estando dentro del almacén, el hombre pudo desamarrarse las vendas de los ojos y observar que los hombres armados operaban un tractocamión para arrastrar la avioneta.

La Fiscalía de Baja California investiga el robo, mientras que la investigación general relacionada con delincuencia organizada permanece en el ámbito de la autoridad federal, precisó un vocero de la Fiscalía.